Korona pakottaa myös vankilat muutamaan rutiinejaan. Ruokailut ja muu toiminta enintään 10 hengen ryhmissä

Koronapandemia on saanut suomalaiset pysymään kotonaan – toivottavasti. Virus leviää herkästi ja meistä sitkeimmätkin alkavat ymmärtää, että vain välttämättömät menot hoidetaan ja muuten pysytään kotona. Samalla suomalaisessa kommunikoinnissa on yleistynyt narratiivi, että olot ovat kuin vankilassa. Mutta miten virus on vaikuttanut elämään oikeassa vankilassa, Kestilässä.