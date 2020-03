Ensimmäinen koronavirustartunta Kalajokilaakson alueella peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa

Tämä viruksen olemassa olo on tiedetty jo viime vuoden puolella ja siitä huolimatta ihmiset ovat toimineet varomattomasti. Ja vielä kun epidemia on ollut jo 100% varma on toimittu edelleen edesvastuuttomasti ihan kuin ei yksilön tarvitse kantaa minkäänlaista vastuuta. Aikuisten ihmisten pitäisi ymmärtää tällaiset asiat ja osata vetää johtopäätöksiä.