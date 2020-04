Ennuste muuttui: koronavirusepidemian arvioidaan olevan Pohjois-Suomessa pahimmillaan juhannuksen aikaan – epidemian uskotaan jatkuvan pitkälle syksyyn

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueellinen valmiustoimikunta päivitti tilannekuvan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusoloista tiistaina ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla.

Aluehallintoviraston mukaan arviot koronavirusepidemian pahimmasta vaiheesta Pohjois-Suomessa ovat siirtyneet juhannuksen aikaan. Tämän hetkisten rajoitustoimien ja tietojen perusteella epidemia jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pitkälle syksyyn.

Ennusteet muuttuvat taudinkulun ja rajoitustoimenpiteiden mukaan, ja viranomaisten ohjeiden noudattaminen on edelleen ehdottoman tärkeää. Aluehallintoviraston mukaan rajoituksia on tähän asti noudatettu hyvin, mikä on näkynyt tuloksissa. Jokaisen edellytetään toimivan ohjeiden suositusten mukaisesti, vaikkei kaikkea ole erikseen kielletty.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella koronaviruksen aiheuttaman maailmanlaajuisen pandemian etenemisen hidastamisessa on onnistuttu hyvin ja taudin etenemiseen on valmistauduttu huolella. Valmiustoimikunta kuuli terveydenhuollon viranomaisilta, että hoitokapasiteettia on lisätty ennusteita vastaavaksi.

Koronaviruksen testauskapasiteettia on lisätty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Kainuun alueella, mutta tämä ei vielä ole näkynyt vahvistettujen tartuntojen määrissä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella on todettu tähän mennessä 115 tartuntaa, joista 30 Kainuussa ja 85 Pohjois-Pohjanmaalla.

Valmiustoimikunnan mukaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella on hyvä valmius ottaa epidemian laajeneminen vastaan ja viranomaisten toimintakyky on hyvällä tasolla. Useat alueen toimijat suunnittelevat jo epidemian jälkeisiä jälleenrakennus- ja elvytystoimia.

Tartuntojen ehkäisemiseksi tarvittavien suojainten riittävyyttä varmistetaan kotimaisella tuotannolla ja koordinoiduilla ulkomaisilla hankinnoilla.

Pohjois-Suomessa erittäin suuri huoli työvoiman riittävyydestä

Aluehallintovirastot tekevät tällä viikolla jatkopäätöksiä oppilaitosten ja muiden opetustilojen sulkemisista ja yli kymmenen henkilön yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien kieltämisestä 13. toukokuuta asti.

Aluehallintovirasto korostaa, että alueella on erittäin suuri huoli työvoiman riittävyydestä, etenkin maatalouden ja alkutuotannon osalla. Tämänhetkisten tietojen mukaan alkutuotannon turvaamiseksi Suomeen sallitaan ensi vaiheessa 1500 ulkomaalaisen kausityöntekijän saapuminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myös kartoittanut kriittiset työtehtävät, joilla on vaikutusta Suomen huoltovarmuuteen.

Valmiustoimikunta käsitteli kokouksessaan yritysten vaikeaa tilannetta ja työttömien kasvavaa määrää, sekä niiden vaikutukset kuntatalouteen. Toimikunta toivookin vahvoja panostuksia yrityksien tukemisen lisäksi kuntien talouden tueksi.