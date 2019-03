Brittitutkija IS:lle: Pyhäjoen ydinvoimala mahdollistaa Venäjän monenlaiset peiteoperaatiot Suomen kautta

Ydinvoima on huuhaata. Juu kyllä se on totta, että ydinvoima tuottaa paljon energiaa, mutta se ei riitä poistamaan ydinvoimasta huhaan leimaa. Ensinnäkin tuollaisen voimalaitoksen rakentaminen maksaa uskomattoman paljon ja altistaa meidät vieraan valtojen urkinnalle kuten nyt saatiin lukea. Toisekseen tuollaisen kattilan rakentaminen kestää vuosikymmenen. Kun nämä asiat ottaa huomioon, niin ydinvoima on vain ja ainoastaan huuhaata.

Juuri nyt ainoat todella hyvät ja täydellisen puhtaat energiantuotannon muodot ovat kivihiili ja turvevoimalat. Tuollaisen kivihiilivoimalan rakentaa alle vuodessa eikä maksa paljoa mitään. Lisäksi tämmöinen voimalaitos tuottaa massiivisia määriä erittäin edullista energiaa. Moderni kivihiilivoimalaitos päästää piipustaa vesihöyryä ja hiilidioksidia mikä on ympäristöteko, sillä vieressä oleva metsä käyttää kaiken lisähiilidioksidin suurempaan kasvamiseen. Globaali eliitti toki yrittää muuta sanoa ja on keksinyt tarinoita ilmastonmuutoksesta (joka on luonnollinen tapahtumaketju) ja muita satuja, sillä eliitin ideologian mukaan me ihmiskunta emme saisi elää kohtuullista elämää, vaan meidän pitää heidän mielestään elää kurjuudessa ja velkavankeudessa verojen keskellä.