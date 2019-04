Akkumyymälän varasto tuhoutui rajussa palossa Rovaniemellä – tulipalossa muodostui myrkyllisiä kaasuja

Pelastuslaitos sai hälytyksen torstai-iltana Rovaniemen Lautatielle suuresta rakennuspalosta. Suomen Akut Oy:n myymälä oli syttynyt tuleen. Tulipalosta on muodostunut runsaasti savua alueelle.

Pelastuslaitoksen mukaan tulipalosta on muodostunut myös myrkyllisiä kaasuja.

Palopaikalle hälytettiin ainakin 14 pelastuslaitoksen yksikköä sammuttamaan tulipaloa.

Hälytys tuli puoli kymmenen aikaan illalla.

Suomen Akkujen yrittäjä Kari Rautionaho on järkyttynyt ja surullinen tapahtuneesta. Rovaniemi on ympäri Suomen laajentaneen myymäläketjun päätoimipaikka. Ketjulla on toimipisteet myös Jyväskylässä, Tampereella, Kuopiossa, Savonlinnassa ja Vantaalla.

Rautionaho on parhaillaan Tampereella ja yrittää päästä Rovaniemelle mahdollisimman pian.

– En osaa sanoa yhtään, että miten tästä edetään nyt, hän sanoo.

Rautionaho on saanut palopaikalta videoita ja kuvia.

– Näyttää todella pahalta. Siinä meni kaikki.

Liiketila on kooltaan 740 neliötä. Se on valmistunut vuonna 2015. Rovaniemi on yrityksen päätoimipaikka.

Tulipalo ei Rautionahon mukaan jättänyt mitään. Yrityksen isot varastot ovat palaneet.

– Meillä ei ole akun akkua, eikä pariston paristoa, Rautionaho huokaa.

Tapahtunutta on Rautionahon mukaan vielä vaikea käsittää. Kyse on käytännössä elämäntyöstä.

– Olemme panostaneet ja investoineet paljon. Panokset ovat kovat ja nyt tuntuu kuin meidät olisi tyrmätty.

Rautionaho ei osaa vielä sanoa miten tai millä aikataululla, mutta perjantaista alkaen yrittäjä tekee töitä sen eteen, että voi aloittaa toiminnan Rovaniemellä uudelleen.

– Se tarkoittaa, että meidän on saatava nopeasti tilat ja yrittää siinä aloittaa. Uuden liikerakennuksen rakentaminen näyttäisi olevan edessä.

Pelastuslaitos kertoi hieman ennen puoli kahtatoista illalla, että rakennus on tuhoutunut tulipalossa. Sammutus- ja raivaustyöt kestävät yöhön.

Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa.