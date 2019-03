Kansainväliset matkanjärjestäjät kävivät viikon aikana Kalajoella, Rokualla, Syötteellä ja Oulussa.

Kansainväliset matkanjärjestäjät ovat tutustuneet kuluneella viikolla Pohjois-Pohjanmaahan. Kisa matkailijoista on kovaa, ja viime vuosina Oulun seudulla onkin tehty lujasti töitä sisältöjen eteen.

Vielä perjantaina seitsemän hengen ryhmä tapasi Nallikarissa loppuhuipennuksena runsaat parikymmentä matkailuyrittäjää, jotka esittelivät palveluitaan.

– Tämä on täyspotti, huokaa myyntijohtaja Ellen Yee Tukholmasta, missä hän toimii Scandinavian Perspectives -yrityksen nimissä. Palattuaan hän aikoo vain ilmoittaa tyytyväisenä kollegalleen, että sinne:

– Syötteellä on kaikki valmiina leirikoululaisia varten.

Kiinalaiset ovat ilmeisen innokkaita lähettämään lapsiaan ulkomaille viikoksi tai kahdeksi. Yeen mukaan maailmanmatkaajat ovat noin 15-vuotiaita koululaisia, jotka haluavat kokeilla kaikenlaista.

Oulukin on Yeen mielestä aika kiinnostava.

– Omavarainen, aika keskeisellä paikalla ja lentokenttä on hyvä.

Kiinalaiset asuvat isoissa kaupungeissa, eivätkä he juuri näe luontoa, joten Yeen mukaan Oulun seutu olisi kesälläkin sopiva kohde.

– Voisi poimia sieniä ja marjoja.

Ikimuistoisinta koko reissussa on ollut talvinen auringonlasku Syötteellä. Lisäksi Yee sai kokea onnistumisen hetken, kun hän uskaltautui toista kertaa elämässään laskettelurinteeseen.

– Taisin nyt saada siitä kiinni.

Yeen tehtävänä on ennen kaikkea selvittää uusia mahdollisuuksia, joten hän käy tutustumassa eri kohteisiin tyypillisesti noin kolme kertaa vuodessa. Edellinen matka suuntautui Islantiin.

Suomalaisesta ruuasta Yee sanoo vain, että se on kovin suolaista.

Silvia Wong työskentelee suomalaisen Timetravels Incoming Oy:n palveluksessa. Hän on kotoisin Hongkongista, mutta on asunut Suomessa kahdeksan vuotta. KUVA: Pekka Peura

Silvia Wong on kotoisin Hongkongista, mutta asunut Suomessa kahdeksan vuotta. Hän työskentelee suomalaisen Timetravels Incoming Oy:n palveluksessa, joka järjestää matkoja etenkin kiinaa puhuville asiakkaille, pian Arabiemiraatteja myöten.

Wong on todella vakuuttunut ”reitin muotoilusta”.

– Reitti on aivan mahtava Kalajoelta Rokualle ja Ouluun. Kaikki ovat erilaisia ja vain parin tunnin päässä toisistaan: on meri, pieni paikkakunta ja innovaatiokaupunki. Yleensä Suomi on vain metsää, metsää ja lisää metsää. Ja Oulussa kaikki haluavat jutella ja tulla huomatuksi. Ilmapiiri on niin lämmin. Ihmiset ovat tärkeitä.

Myös Timetravels järjestää koulutusmatkoja. Wongin mukaan nuorimmat ryhmämatkalaiset ovat vain 10-vuotiaita.

Valtaosa koululaisista tulee varakkaista perheistä, mutta esimerkiksi Hongkong tukee koululaisten matkailua, joten mukaan pääsee myös ihan tavallisia lapsia.

Sunny Yuan on innostunut suomalaisten ystävällisuudestä. KUVA: Pekka Peura

Sunny Yuan asuu Kööpenhaminassa, missä hän työstää Webport Limitedin nimissä matkapaketteja asiakkaille, jotka tulevat manner-Kiinasta, Malesiasta, Thaimaasta, Singaporesta ja Hongkongista.

– Asiakkaita on tuhansia. Etenkin talvella he matkustavat Suomen Lappiin. Oulussakin voisi käydä, sillä asiakkaat lentävät tätä kautta.

Yuan on innostunut täkäläisistä maisemista sekä siitä, että ihmiset ovat todella ystävällisiä.

– Kokeilimme kaikkea, hiihtoa, huskyjä, safareita.

Koulutusmatkat ovat kysyttyjä. Yuan onkin yllättynyt siitä, että seudulla on jo valmiiksi mietittynä ohjelmaa koulutusmatkailua varten.

– Ryhmän minimikoko on 10. Suurimmissa ryhmissä on 40, jopa sata henkeä. Jotkut tulisivat viikoksi, toiset kahdeksi. Osalla tavoitteena on käydä Skandinaviassa useassa maassa.

Myös Yuan ihastui erityisesti Iso-Syötteeseen. Revontuletkin näyttäytyivät.

Kesäsesonkiin Yuan sen sijaan ei usko, kun sitä vertaa kaikkiin lumen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Viikon ohjelmaan osallistui kaikkiaan seitsemän Kaukoitää edustavaa matkanjärjestäjää. Yksi järjestää lisäksi matkoja Keski-Euroopasta saapuville yli 50–60-vuotiaille bussimatkailijoille sekä Intiasta tuleville.

– Näitä, jotka ovat välikätenä ja paketoivat matkoja, kuvailee Visit Oulun projektipäällikkö Johanna Salmela.

Vaikka osa toimii Skandinaviassa, vieraat eivät ole aikaisemmin kunnolla jalkautuneet Oulun seudulle.

– Tämä on heille uusi kohde. Kaikki matkanjärjestäjät, jotka tekevät Lapin matkoja, etsivät vaihtoehtoja tällä hetkellä, Salmela kertoo.

Lappi on nimittäin täyttynyt viime vuosina.

– Siellä on kovat hinnat, vaikea saada majoitusta ja lentoja. Se alkaa olla sesonkiaikana aika täysi. Ja ainahan etsitään uutta, Salmela toteaa.

Matkailualaa kehitetään EU:n aluekehitysrahojen turvin. Oulun seutu onkin asemoinut tarjontaansa terävöittämällä viime vuodet kahta kärkeä.

– Roolia Lapin porttina ja koulutusmatkailua.

Oulu pystyy Salmelan mukaan sijaintinsa takia vastaamaan matkanjärjestäjien tuskaan hyvinkin lappimaisin sisällöin. Täälläkin on talviaktiviteetteja, poroja ja huskyjä.

– Koulutusmatkailun osalta taas oikein kellään ei ole tarjolla vastaavaa. Meillä on paljon erilaisia sisältöjä.

Salmelan mukaan tuotteistamisen parhaita esimerkkejä ovat nykyään Valveen elokuvakoulu, Suomen koodikoulu ja Rokuan ympäristöpainotteinen leirikoulu.

– Kun seudun ainoa tuotteistettu palvelu oli vielä vuosikymmenen alussa aikuisille suunnattu koulutuspaketti, niin nyt meillä on vaikka kuinka monta erilaista leirikoulutuotetta. Tämä on jatkuvaa tuotekehitystä, Salmela toteaa.