Yöllä tuuli myrskysi hurjimillaan jopa yli 26 metriä sekunnissa – iltapäivään mennessä puhuri laantuu huomattavasti

Oulun alueella yöllä riehunutta tuulta voi kutsua myrskyksi: Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologi Anniina Valtosen mukaan alueen keskimääräinen tuuli oli myrskyn lukemissa eli tuuli puhalsi yön aikana vähintään 21 metriä sekunnissa.

– Hurjin nopeus mitattiin Oulun Vihreäsaaren mittausasemalla, jossa tuuli ylsi jopa 26,2 metriin sekunnissa. Iissä kovin puuska oli 23,2 metriä sekunnissa ja Oulun lentoasemalla mitattiin 22,9 metriä sekunnissa, hän kertoo.

Valtosen mukaan navakointa tuuli oli eilen illalla ja kuluneena yönä.

– Viimeisen parin tunnin sisällä se on jo rauhoittunut selvästi siellä Oulun alueella, sillä tuulet aiheuttanut matalapaine on liikkumassa selvästi poispäin kohti Kuolan niemimaata. Viimeisen parin tunnin sisällä tuuli on ollut enää noin 14 metriä sekunnissa ja iltapäivää kohden, noin kello 15–18 välillä, sen pitäisi laantua kokonaan, hän kertoo.