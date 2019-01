Oululaisen Ōuran valmistamaa sormusta on tilattu yli 60 000 kertaa. Prinssi Harryn sormessa nähty rengas kymmenkertaisti kiinnostuksen. Keväällä sormuksia saa jo ilman odottelua, suoraan varastosta.

Vuosi 2018 merkitsi Ōuralle läpimurtoa. Ennakkotilausten määrä yllätti jo huhtikuussa, kun oululaisyritys aloitti toisen polven älysormusten tuotannon.

Nyt on uusia sormusmalleja tilattu yli 60 000 kappaletta. Tilauksia tulee sadasta maasta, ja edelleen enemmän kuin yritys ehtii valmistaa.

Älysormus mittaa sitä, onko ihminen malttanut levätä ja palautua. Niinpä kun hobittien ihmesormus tekee Tolkienin tarussa näkymättömäksi, tekee Ōuran älysormus näkyväksi kantajansa haavoittuvuuden. Se varoittaa ihmistä rasittamasta itseään, jos palautuminen on jäänyt puolitiehen.

Sormuksia, jotka on muotoiltu nyt uudelleen, on myyty tähän mennessä 13,5 miljoonan euron edestä. Näin siitä huolimatta, että tuote vaatii paneutumista: kyse on uudenlaisesta murrosteknologiasta, joka mittaa verisuonista optisesti pulssin muutoksia unen eri vaiheissa ja tarjoaa ohjeita unen laadun parantamiseksi.

Sekään ei tunnu haittaavan, ettei kuluttaja pääse hypistelemään sormusta etukäteen. Sen voi tilata vain verkkokaupasta.

Lisäksi sormusta, joka maksaa sentään 300 euroa, joutuu odottelemaan. Toimitus kestää yhä pari kuukautta.

Näin kauan jaksetaan tyypillisesti odottaa korkeintaan tuliterää automallia.

Mistä menestys kumpuaa?

- Ei ollut mitenkään vaistonvaraista, että sormesta mitattaisiin unta, toinen perustaja Petteri Lahtela toteaa. KUVA: Jarmo Kontiainen

Kun serkukset Petteri Lahtela ja Kari Kivelä perustivat Ōuran 2013, ei riittävästä unesta vielä puhuttu.

– Eikä ollut mitenkään vaistonvaraista, että sormesta mitattaisiin unta, Lahtela toteaa.

Miehet kiersivät pari vuotta niin Piilaaksossa kuin Yhdysvaltojen itärannikollakin koputtelemassa oville ja esittelemässä prototyyppiä sekä arvioimassa markkinoita ja myyntikanavia.

Syksyllä 2015 Ōura aloitti Yhdysvalloissa Kickstarter-joukkorahoituskampanjan. Kampanja tuotti yli 600 000 dollaria, kuusi kertaa enemmän kuin startupin perustajat odottivat.

Siitä lähtien on Ōuran myynti perustunut omalle verkkokaupalle.

Haukiputaalla sormusta kokoaa Sanminalla yli 50 työntekijää.

Kuluttajat ovat löytäneet älysormuksen ennen kaikkea niin sanottujen biohakkereiden suosituksesta.

Biohakkerit ovat vähän pelottaviakin hifistelijöitä, jotka tavoittelevat superihmisen täydellisyyttä. He optimoivat itsestään, kehostaan ja elämästään yhä parempaa versiota. Yhteisö pitää tiiviisti yhteyttä jakaen tietoa ja kokemuksia niin kuntoilusta, ravinnosta, stressin minimoinnista kuin kantasoluhoidoistakin.

Älysormuksessa yhdistyvät biologia ja teknologia, joten se on juuri sitä, mitä biohakkeri haluaa: oppia uutta ihmisestä.

Amerikkalainen Ben Greenfield on maailman tunnetuimpia biohakkereita. Valmentaja, kehonrakentaja ja hyvinvointiyrittäjä otti itse Ōuraan yhteyttä Kickstarterin myötä.

Greenfield on laatinut käyttäjäraportteja sormuksen molemmista sukupolvista ja esitellyt kännykkään kirjautuvia palautumistietojaan. Aktiivisen puhujan ja bloggaajan voi tavata sormuksineen myös Instagramissa, missä hänellä on 120 000 seuraajaa.

Australiasta Uuteen-Seelantiin muuttanut biohakkeri Alex Fergus taas on julkaissut sormuksen ominaisuuksista jopa puolen tunnin verkkovideon.

Biohakkerien Lontoon huipputapaamisessa vuonna 2016 esiintyi myös englantilainen VIP-henkilöitä hoitava lääkäri, psykiatri Tamsin Lewis. Brittimedian mukaan juuri tämä triatlonisti, Ironman-rankattu mies olisi suositellut Ōuraa prinssi Harrylle.

Kun prinssi kuvattiin lokakuussa 2018 Australiassa älysormus kädessään, nousi Oulussa myyntipiikki. Ōuran nettisivuilla käyttäjämäärä kymmenkertaistui.

– Medianäkyvyys vastasi yli 8,5 miljoonan euron panosta, Lahtela kertoo.

Marjo Piirto vetää Ōuran markkinointia. KUVA: Jarmo Kontiainen

– Miltä Ōura tuntuu, kysyy markkinointijohtaja Marjo Piirto.

Sileältä ja hiljaiselta.

Älysormusta on kehitetty vastavirtaan: siinä ei ole näyttöä tai edes ledivaloa. Teknologia on piilotettu sisäpuolelle. Vilkkuvien signaalien riisumisesta piti taistella insinöörien kanssa.

Sormus on läsnä, mutta se ei vaadi toimia. Idean takana on kehitystyöhön osallistunut Marko Ahtisaari. Hän patisti miettimään, haluaako Ōurakin vain lisätä melua ja hälyä maailmassa.

Hiljaisuus tuntuu miellyttävän amerikkalaisia teknologiayrittäjiä. Sormuksen promoottoreita edustaa esimerkiksi sarjayrittäjä, Oak-meditaatiosovelluksen kehittäjä Kevin Rose. Hän on työskennellyt Googlessa, mutta ottaa ny­kyään etäisyyttä siihen, miten sosiaalinen media koukuttaa ihmisiä.

Rahoittajiin kuuluu myös terveysalan sarjayrittäjä ja kirjailija Peter Diamandis. Hän visioi ihmiskunnan haasteita ja tukee innovaa­tioita muun muassa perustamansa XPrice-säätiön kautta.

Joulukuun alussa Ōura julkisti uusimman sijoittajaryhmän, jolle kasvot antoi Michael Dell.

– Pidän Ōuraringistä niin paljon, että päätin investoida, tietokoneimperiumin rakentanut Dell twiittasi jo 29. lokakuuta jaet­tuaan sitä ennen prinssi Harryn kuvia.

Sarjayrittäjä Dave Morin, joka on työskennellyt Facebookissa ja Applessa, taas kertoi joulukuun Slush-tapahtuman yhteydessä testanneensa kaikki mahdolliset puettavat laitteet. Morinkin suhtautuu skeptisesti someen. Hän keskittyy nykyään tutkimukseen masennusta vastaan, ja siinä unella on tärkeä rooli.

Investoreihin kuuluu myös näyttelijä, muotisukkiakin rahoittava Will Smith, ex-kilpapyöräilijä Lance Armstrong sekä NBA-koripalloilijasta räppääjäksi ryhtynyt Shaquille O’Neal, jolla on kuusi miljoonaa seuraajaa Facebookissa.

– Tunnettuja tyyppejä maailmalla. Kaikki perustuu siihen, että heidän kanssa on käyty henkilökohtaista dialogia jo jonkin aikaa. Me tunnemme heidät ja he tuntevat meidät, toteaa Piirto.

Sijoittajat sekä kasvava käyttäjäkunta tuovat paitsi rahaa myös paineita.

Ōuran hallituksen jäsen Stephen Friend ennakoi, että edessä on vähintään yhtä tiukka rupeama kuin edellisenä kolmena vuotena on koettu. KUVA: Pekka Peura

Joukkoistamiskampanjasta on kulunut kolme kovaa vuotta. Ōuran hallituksen jäsen Stephen Friend ennakoi, että edessä on vähintään yhtä tiukka rupeama.

Friendillä on kokemusta. Hän on kehittänyt kollegansa kanssa ensimmäisen sekvensointilaitteen geenitiedon vertailemiseksi. Lääkejätti Merck osti Rosetta Inpharmaticsin yli 600 miljoonalla dollarilla.

– Menestyminen tarkoittaa, että täytyy tehdä kovemmin töitä, Friend sanoo.

Maailmassa ei ole toista yhtä pientä puettavaa kuluttajalaitetta. Älysormuksessa on langattomine latureineen sata osaa.

Miniatyrisointi on onnistunut yhteistyössä oululaisten osaajien kanssa.

– Nokian tuho mahdollisti tämänkin, toteaa Petteri Lahtela.

Pullonkaulan on muodostanut tuotanto. Se on vihdoin loppuvuodesta saatu viilattua sujuvaksi, mutta tuotantomäärät ovat edelleen liian pieniä.

Yhtälö on monimutkainen, sillä tuotevariaatioita on peräti 64: malleja on kolme, värejä neljä ja kokoja kahdeksan. Jokainen koko tarvitsee esimerkiksi oman kokoisen akkunsa.

Resurssipulakin on vaivannut. Sanmina on kouluttanut Haukiputaalla jo yli 50 työntekijää, sillä osa kokoonpanosta tehdään käsin.

Toiveissa olisi saada tavaraa varastoon maaliskuusta alkaen.

Lahtela on jättänyt toimitusjohtajan tehtävät intialaisperäiselle, San Franciscosta käsin operoivalle Harpreet Raille keskittyäkseen Ōuran tulevaisuuteen. Hallituksen puheenjohtajan ja innovaatiojohtajan perspektiivi on kolmesta viiteen vuotta.

– Kaikilla osa-alueilla pitää pystyä pitämään rima korkealla ja säilyttämään pioneeriasema. Raudan lisäksi on mekaniikka, teknologia, valmistus, fyysisen tuotteen eri elementit ja lisäksi sovellus sekä pilvipalvelu, Lahtela listaa.

Lisäksi on pysyttävä perillä tieteen uusimmista tuloksista.

Oulussa rakennetaan maailman johtavaa unimittarivalmistajaa. Lahtela katsoo Ōuran missiota kuitenkin ennen kaikkea asiakkaiden näkökulmasta: tavoitteena on, että ihmiset saavat käyttöön koko potentiaalinsa.

Eniten Lahtelaa kiinnostavatkin käyttäjien kokemukset. Tuotteen olisi tarjottava entistä enemmän arvoa arkeen. Toisaalta on joka asiakkaalla omakohtaiset odotuksensa.

– Mikä saa heidät ostamaan tuotteen ja mitkä ovat heidän tavoitteensa elämässä, Lahtela kysyy.

Osa varhaisista käyttäjistä esimerkiksi haluaisi takaisin ison sormusversion, sillä se toimi hyvänä keskustelunavaajana.

Friend taas kertoo, että hän ei enää niinkään käytä sormusta unen mittaamiseen, vaan meditoinnin tukena.

– Nautin siitä, että saan selville valmiuteni. Se mahdollistaa minulle pääsyn keskittymisen syvemmille tasoille.

Parasta on kuitenkin se, että älysormusta käytetään jopa kolme kertaa pitempään kuin muita puet­tavia mittalaitteita. Moni ranneke katoaa laatikkoon jo kolmessa kuukaudessa.

Älysormus voi tulevaisuudessa auttaa ennakoimaan sairauden oireita

Älysormus saattaisi tulevaisuudessa auttaa ennakoimaan sairauden oireita. Näin arvioi Ōuran hallituksen jäsen, fysiologian tohtori Stephen Friend.

– Puettavilla laitteilla voidaan pian mitata ihmisestä ihan kaikkea, mutta mitä tietoa tarvittaisiin? Friend kysyy.

Friend on työskennellyt terveysteknologian parissa muun muassa Merckillä ja Applella. Nykyään hän keskittyy kroonisiin tauteihin perustamansa epäkaupallisen, tutkijoita verkottavan Sage Bionetworksissa.

Friend pyrkii selvittämään sitä, mikä pitää ihmisen terveenä. Miksi jotkut ovat geeniperimästä huolimatta vastustuskykyisempiä sairauksille?

Friend toteaa, että monet sairaudet liittyvät stressiin ja uneen.

– Jos voimme parantaa unta ja vähentää stressia, saatamme nähdä muutoksen potilaassa, on sitten kyse Crohnin taudista, joka on tulehduksellinen suolistosairaus, diabeteksesta tai MS-taudista. Stressisignaalit, jotka tulevat aivoistamme, menevät sydämeen, haimaan ja vatsaan. Niitä voidaan seurata, Friend sanoo.

Paino olisi uusien oireiden ennakoinnissa. Pitkäaikainen tiedonkeruu antaisi mahdollisuuden laatia tarkan kartan muutoksista.

– Lähdemme siitä, että teknologia voi mahdollistaa ennakoimaan symptomin muutoksen ennen kuin se tapahtuu. Tällaisesta tiedosta lääkärit unelmoivat.

Friend toivoo, että oireiden havaitseminen antaisi ihmiselle mahdollisuuden muuttaa käyttäytymistään. Kun ihminen näkee päivittäin omat tuloksensa, hän voisi itse vaikuttaa aktiivisesti omaan hyvinvointiinsa.

Tähän asti on lääkärissä mitattu vaikkapa Alzheimerista, sokeritaudista tai verenpaineesta kärsivän potilaan verenpainetta ja sykettä ehkä pari kertaa vuodessa. Väliaikana ei seurantaa välttämättä ole.

Neuroradiologian dosentti Vesa Kiviniemi puolestaan tutkii OYSissa glymfaattista kiertoa, jonka avulla aivot puhdistuvat unen aikana kuonasta. Älysormus paljastaa tutkijalle, onko tutkittava oikeasti nukkunut.

Kiviniemi toivoisi kuitenkin lisää ominaisuuksia, sillä aivoihin pakkautuvan kuonan epäillään olevan syynä muistisairauksiin.

– Haaveilen, että jonakin päivänä olisi mittari, joka mittailee, mikä meillä on puhdistumatilanne ja signaloisi, että menepä hoitoon.

Aivot peseytyvät sydämen sykkeen säätelemien aivovaltimopulsaatioiden avulla. Aivotutkijan visiossa unen vaikutusta voisi seurata paitsi sormuksen ehkä kaulakorunkin avulla.

Vesa Kiviniemi arvelee, että toive voisi toteutua kymmenen vuoden kuluttua.

Friend puolestaan ennakoi, että jatkuvia mittaustuloksia voitaisiin hyödyntää oireiden tunnistamisessa ehkä jo viiden vuoden kuluttua.

– Se on erittäin tarkka, Friend sanoo älysormuksesta.

Ōuran mukaan sormuksen tulokset vastaavat 98-prosenttisesti sydänsähkökäyrää EKG:tä.

Stanford Research -instituutin 2016 julkaiseman riippumattoman tutkimuksen mukaan älysormus tunnistaa unitilan 96-prosenttisesti sairaalalaitteilla tehtyyn unitutkimukseen verrattuna. Unen eri vaiheet – onko uni kevyttä, syvää vai REM-unta – sormus on erottanut testeissä 65–51-prosenttisesti.

Mittausten todentamista jatketaan.