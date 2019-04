YIT haluaa purkaa entisen Merijalin konttorin – vuosia tyhjillään ollut suojelutalo on surkeassa kunnossa

YIT:n mukaan olisi iso riski saneerata konttoriin asuntoja, kuten alunperin suunniteltiin. Lopullisesti talon kohtalosta päättää Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta.

Merijalinrannassa vuosia tyhjillään nököttänyt entinen makeisyhtiö Merijalin konttorirakennus on niin huonokuntoinen, ettei aluetta rakentava YIT aio saneerata sitä asuinkäyttöön.

Yhtiö neuvottelee kaupungin kanssa keltaisen puutalon purkamisesta ja samannäköisen uudisrakennuksen teosta sen tilalle, aluejohtaja Marko Palonen YIT:stä kertoo.

– Lopullisen päätöksen asiasta tekee yhdyskuntalautakunta.

Alunperin taloon piti tehdä asuntoja.

Konttorirakennus on kaavalla suojeltu. Sen perusteella saneerauksessa on säilytettävä kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot korjaus- ja muutostöiden yhteydessä.

Palosen mukaan talo on kuitenkin perustuksiaan myöten kehnossa kunnossa, eikä siitä saa sisäilmavaatimukset täyttävää saneeraamalla.

Yhdyskuntalautakunta käsittelee purkamista tämän kuun lopulla tai viimeistään toukokuun alussa.

Asiasta on Palosen mukaan keskusteltu myös rakennusvalvonnan ja museoviraston kanssa.

Merijalinrannan rakentaminen on ollut pysähdyksissä pitkään, vaikka muualle kaupunkiin on rakennettu ennätystahtiin. Jatkorakentaminen odottaakin yhdyskuntalautakunnan päätöstä.

– Jos purkamisen mahdollistava poikkeuslupa saadaan, sen jälkeen rakentamisessa päästään taas liikkeelle, Palonen toteaa.

Rakentaminen alkaa Palosen mukaan viimeistään ensi keväänä.

Merijalinrannan alueelle rakennetaan mahdollisen konttorin korvaavan asuintalon lisäksi vielä yksi isompi kerrostalo.

YIT:n suunnitelmissa on useita muitakin isoja hankkeita Oulussa.

Yksi niistä on Vänmanninsaaren tornitalo. Sen osalta on vireillä kaavamuutos. Toteuttamisaikataulu on vielä auki, mutta varaus kohteesta on voimassa vuoteen 2022 saakka.

Entisen Oulun Puhelimen tontille Arkistokadulle on vireillä viiden kerrostalon hanke, Sisustajantorille Taka-Lyöttyyn neljän talon kokonaisuus.

Yhtiön suunnitelmissa on myös kerrostalo Puistokadulle Heinäpäähän ja se rakentaa myös asemanseudulla.

Kaukovainiolle on suunnitteilla osin EU-vetoinen rakentamishanke, jossa YIT on mukana.