Vioittunut verkkolaite kaupungin vakavan tietoliikennehäiriön syynä, tilanne oli korjaantumassa yöllä – heijastuu torstainakin terveydenhuollon palveluihin

Teknologia on siinä mielessä arkipäiväistynyt, että verkkoyhteydet ovat digiyhteiskunnan perusinfraa. Pienikin yritys pystyy toimimaan tässä kentässä uskottavasti myös isojen toimijoiden kanssa, kun sillä on tarjota huippuluokan asiakaspalvelu ja kustannustehokas hinnoittelu. No ehkäpä asianlaita ei ole ihan näin. Keneltä Oulun kaupunki ostaa tietoliikennepalvelut? Voisiko kaleva selvittää asiaa.