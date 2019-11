Vietätkö kekriä, halloweenia, pyhäinpäivää – vai etkö juhli mitään?

Halloween on alkujaan eurooppalaista alkuperää, josta se on kulkeutunut Amerikkaan. Siihenkin liittyy oleellisesti vainajien kunnioittaminen - tänä aikana kun perinteen mukaan raja elävien ja kuolleiden maailmojen välillä on häilyvä. Pyhäinpäivä on kristinuskon tullessa tullut korvaamaan suomalaista kekriä, joka on historialtaan hyvin samanlainen kuin halloween. Suomalaisena vietän kekriä.