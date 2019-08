Verohallinnolla uusia postitusongelmia – oululaisperhe sai verokirjeensä avoimissa kirjekuorissa

Kalevaan yhteyttä ottanut oululainen sai verokirjeensä postissa sulkemattomana kulkeneessa kirjekuoressa. 6. elokuuta päivätyn kirjeen liimapinta oli taitettu kirjeen sisäpuolelle ja osoitelokero asetettu oikein osoiteikkunaan, pyynnöstään nimettömänä pysyttelevä henkilö kertoo.

Verohallinnon kirje oli toimitettu Oulussa maanantai-iltapäivällä ja kirjeen vastaanottaja oli havainnut ongelman tiistaiaamuna. Myös henkilön samassa osoitteessa asuva puoliso oli saanut kirjeensä sulkemattomana. Kirjeiden tiedot olivat oikein.

– Mietin onko kirjekuoressa olleet kirjeet kertaalleen tarkistettu verottajalla, mutta ihmettelen että eihän niin kiire voi olla, että kirjettä ei ole ehtinyt liimaamaan. Ajatella, jos kirje olisi päätynyt naapurin postilaatikkoon ja he olisivat aukaisseet sen. Epäilen, ettemme ole ainoita oululaisia, joille on käynyt näin, kirjeen vastaanottaja kertoo Kalevalle.

Verohallinnossa vahvistetaan, että joitain kappaleita kirjeitä on postitettu sulkemattomina vastaanottajille. Verohallinnon kehitys- ja tietohallinnon ryhmäpäällikkö Vesa Peltonen kertoo, että ilmoituksia avoimena saapuneista kirjeistä on tullut alle kymmenen kappaletta. Kirjeitä on toimitettu satunnaisesti ympäri Suomea.

Ongelman syynä on kirjeiden kuorituskone, joka kuorittaa arkit ja sulkee vesiliimaiset kuoret. Peltosen mukaan kone on alkanut oireilemaan ja joitain kappaleita on päässyt läpi liimaamatta.

– Koneessa on sellainen ominaisuus, että sen pitäisi pysähtyä, jos se sulkemisyksikkö rikkoutuu kokonaan. Yksikkö on kuitenkin pätkinyt ennen sulkeutumista ja joitain kirjeitä on päässyt sulkematta myös manuaalitarkistuksen läpi, Peltonen kertoo.

Peltosen mukaan se, että puolisojen kirjeet oli lähetetty sulkemattomina, johtuu todennäköisesti siitä, että kirjeet ovat olleet kuorituskoneessa peräkkäin.

Verohallinto vaatii jakelijoitaan tarkistamaan, että kuoret ovat varmuudella suljettuja ennen niiden jakamista. Kirjeiden tietoturva on verohallinnon vastuulla aina postiluukkuun saakka.

– Tällä hetkellä kone on korjattu ja valvontaa on tehostettu koneiston päässä. Koneen oman varojärjestelmän lisäksi paikan päällä on ihmisiä tarkistamassa manuaalisesti koneen kuorittamia kirjeitä, että kaikki on oikein ja oikeanmukaisesti, Peltonen vakuuttaa.

Peltosen mukaan ongelma ei ole yhteydessä aiemmin elokuussa ilmenneeseen tapaukseen, jossa 2 836 verohallinnon lähettämään kirjeeseen päätyi toisten asiakkaiden tietoja. Verohallinto kertoi maanantaina 12. elokuuta, että ongelman syyksi paljastui verokirjeiden tulostusohjelmiston lähdekoodissa ollut virhe.

– Tämä on erillinen, postituksen loppupään ongelma. Kyseessä on ikävä, todella valitettava asia ja pahoittelemme asiaa verohallinnon puolesta.