Vauhtijuoksussa taas hyvä meininki – Oulun Tietoteekkareiden pelimaratonin tavoitteena on nyt kerätä vähävaraisten lasten hyväksi vähintään 2000 euroa

Oulun yliopistolla tänä viikonloppuna pelattava Vauhtijuoksu+ eli videopelaajien speedrun-pelimaraton oli jo lauantai-iltana onnistunut keräämään yli 1 500 euroa Suomen vähävaraisten lasten hyväksi.

Yliopiston Business Kitchen Stagella Linnanmaalla järjestettävä tapahtuma striimataan internetiin Twitch-suoratoistopalvelun avulla, ja katsojat voivat samalla klikata itsensä Pelastakaa Lapset ry:n sivuille osallistumaan keräykseen.

Perjantaina kello 16 alkanut pelimaraton päättyy vasta sunnuntaina kello 16, joten aikaa peleihin ja hyväntekeväisyyteen on vielä runsaasti. Lisätietoa ja lahjoitusmahdollisuus löytyvät nettiosoitteista vauhtijuoksu.otit.fi ja oma.pelastakaalapset.fi.

– Nyt näyttää jo siltä, että aika varmasti ainakin siihen 2 000 euron keräystavoitteeseen päästään. Kun se menee rikki, niin luvassa on vielä bonusohjelmaa ja uusiakin tavoitteita, Oulun Tietoteekkarit ry:n pc-vastaava Joonas Valkama kertoi lauantai-iltana.

Tietoteekkareiden viime keväänä järjestämä ensimmäinen Vauhtijuoksu keräsi jo OYSin lastenklinikalle lähes 6 000 euroa.

– Se innosti meidät järjestämään tämän toisenkin tapahtuman. Onhan tässä taas ollut aika paljon hommaa, mutta kun keräystuotot menevät hyvään tarkoitukseen, niin kaikki ovat mielellään mukana, Valkama totesi.



Yksi peli kesti 10 tuntia

Vauhtijuoksuun etukäteen ilmoittautuneita pelaajia on nyt noin 25, joista suurin osa on tietoteekkareita ja loput muita yliopiston opiskelijoita. Maratoniin mahtuu kaikkiaan 27 erilaista pc- ja konsolipeliä laidasta laitaan.

– Pelaajia on just sopiva määrä, jokainen sai ehdottaa itselleen mieluista peliä. Viime yönä yksi peli kesti 10 tuntia, tänään taas on pelattu myös kahden minuutin peli. Ensi yönä ohjelmassa on kaksi 4–5 tunnin peliä, Valkama kertoi.

– Monet pelaavat ensimmäistä kertaa kameran edessä. Mukana on myös joitakin sellaisia pelaajia, jotka ovat maailmanlistoillakin korkealla.

Valkaman mukaan pelaamista on seurannut netissä lähes koko ajan noin 130 ihmistä yhtä aikaa.

Speedrunissa eli vauhtijuoksussa tavoitteena on pelata peli läpi mahdollisimman nopeasti mieluiten kertayrittämällä. Hyvin suoriutuneet pelaajat voivat halutessaan ilmoittaa tuloksensa erilaisille foorumeille ja sivustoille.

– Maratonia kun pelataan, niin taktiikat ovat kuitenkin aika turvalliset. Riskejäkin otetaan, mutta tärkeintä on päästä läpi omassa tavoiteajassa, Valkama valotti.

Hyvä meininki on tärkeää

Valkaman mukaan itse pelaamisessa tärkeintä on tälläkin kertaa hyvä meininki ja myönteinen ilmapiiri.

– Porukka on tullut myös pitämään hauskaa, ei täällä kukaan hampaat irvessä vedä. Onnistumisille taputetaan, ja jos joku kämmää, niin silloinkin jaksetaan kannustaa.

Pitkän pelimaratonin lomassa pelaajien on välillä maltettava myös levähtää.

– Pitkät pelit pelataan öisin, jolloin muut voivat myös käväistä nukkumassa. Katsojistakin moni varmaan seuraa kokonaan vain tiettyjä pelejä aikataulun mukaan, Valkama totesi.

Myös Valkama itse astuu areenalle pelaajana sunnuntaina.

– Mick & Mack: Global Gladiators -peli on isäni vanha lempipeli, joten isänpäivän kunniaksi valitsin nyt sen, Valkama kertoi.