Vappua on otettu vastaan rauhallisesti, Oulun poliisilaitoksen alueella ilmoitus salakapakasta – katso kuvia Oulun vapunvietosta

No ei. Jos asetettaisiin alkoholin täyskielto niin mietippäs että mitä kaikkea siitä seurais, mm.

lisää rikollisuutta ja työttömyyttä. Sama hommahan tuo on huumeidenki kanssa, vaikka ne on täysin kielletty niin kyllä se vaan niin on että niitä tulee aina olemaan. Ei täyskielto ole mikään hyvä ratkaisu, tuote vaan siirtyy pimeille markkinoille.