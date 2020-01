Valtuutettu Lokalle luettiin syytteet kahdesta kansanryhmää vastaan kiihottamisesta

Oulun kaupunginvaltuuston jäsenelle Junes Lokalle (asyl.) luettiin tiistaina syytteet kahdesta kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Tapausta käsitellään Oulun käräjäoikeudessa.

Syyttäjä vaatii Lokalle rangaistukseksi sataa päiväsakkoa. Tuomio annetaan 5. helmikuuta.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan Lokka on internetissä asettanut yleisön saataville ja levittänyt tietoja, mielipiteitä tai muita viestejä, joissa solvataan, panetellaan ja uhataan muslimeista ja maahanmuuttajista koostuvaa ryhmää syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän tai uskonnon perusteella.

Toinen tapauksista on haastehakemuksen mukaan tapahtunut avoimella Youtube-kanavalla 6.8.2016–27.11.2016. Lokka on julkaissut 24 videota, jotka ovat sisältäneet erään henkilön 5.8.2016 Helsingissä mielenosoituksen yhteydessä pitämän englanninkielisen puheen Lokan suomeksi, ruotsiksi, ranskaksi, italiaksi, arabiaksi ja useilla suomen kielen murteilla tekstittämänä.

Lokka on 7.8.2016 julkaissut saman puheen suomeksi tekstitettynä myös omalla Facebook-tilillään. Lokka on liittänyt Facebook-päivitykseensä linkin Youtube-kanavallaan julkaisemaansa videoon, joka on sisältänyt saman puheen.

Syyttäjän mukaan puhessa puhuja on solvannut maahanmuuttajia ja islaminuskoisia ihmisiä nimittämällä heitä muun muassa arvottomiksi ja sairaiksi. Puhuja on syyttäjän mukaan myös uhannut kyseistä ryhmää ja todennut, ettei heidän pitäisi edes olla olemassa.

Syyttäjä katsoo, että Lokan julkaisemissa videoissa muslimit ja maahanmuuttajat on kuvattu muihin nähden ala-arvoisina ja heidän ihmisarvoaan on loukattu.

Toisessa syytekohdassa on kyse Lokan avoimella Youtube-kanavallaan syksyllä 2016 julkaisemasta videosta. Videolla on ollut ensimmäisessä syytekohdassa mainitun miehen pitämä englanninkielinen puhe, jonka Lokka on tekstittänyt suomeksi.

Syyttäjän mukaan videolla mies on panetellut islaminuskoisia ihmisiä. Puhuja on myös uhannut islaminuskoisia.

Haastehakemuksen mukaan Lokka on esitutkinnassa tunnustanut teonkuvaukset.

Syyttäjä katsoo, että videot ovat olleet vihapuhetta, joka ei kuulu sananvapauden suojan piiriin. Syyttäjän mukaan videoiden sisältö on ollut omiaan aiheuttamaan halveksuntaa ja jopa vihaa muslimeja ja maahanmuuttajia kohtaan.

Lokka on tuomittu aiemmin kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.



Päivitetty kello 15.01: Lisätty tuomion antamisen päivämäärä.