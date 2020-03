Pääset seuraamaan Kalevasta seuraavien viikkojen aikana videon välityksellä, kuinka valkoiset pienet koiranpennut varttuvat emon ja kasvattajan hellässä huomassa Kempeleessä.

Kempeleläinen bichon frisé -kasvattaja Tiina Räisänen on luvannut videoida pentueensa kasvua ja kehitystä Kalevan lukijoiden iloksi. Uusia live-videoita on nähtävillä Kalevan verkkosivuilla säännöllisesti. Videot näkyvät myös tallenteena.

Katso ensimmäinen livelähetys.

Tiina Räisäsen Sakke-bichonin neljä pentua ovat nyt viikon ikäisiä. Näyttelyssä menestyneen Saken virallinen kennelnimi on Wyomaers Fox In The Box. Pentueessa on kaksi urosta ja kaksi narttua. Ne tulevat saamaan nimensä Star Wars -teeman mukaan.

Pennut tulevat saamaan nimensä Star Wars -teeman mukaan. KUVA: Tiina Räisänen

Pennut kasvavat ja kehittyvät kovaa vauhtia lähiviikkoina.

– Synnytys meni Sakella hyvin. Emo hoitaa pentujaan mainiosti. Tässä vaiheessa lähinnä ihastelen pentuja ja pidän huolta emon kunnosta.

Kasvattaja punnitsee pennut kaksi kertaa päivässä. Pentujen painonnousu kertoo, että kaikki menee niin kuin pitääkin.

Reilun viikon päästä pentujen silmät alkavat aueta.

Kun pennuille ruvetaan antamaan muutakin ruokaa kuin emonmaitoa, alkaa sotkua syntyä.

– Neljän viikon ikäsenä siirrän pennut isompaan tilaan. Ne pääset olohuoneeseen perhe-elämän keskelle sosiaalistumaan.

Kun pennut varttuvat, niistä kasvaa pieniä vastustamattomia terminaattoreita, joiden leikkejä on hauska seurata.

Pennut ovat kysyttyjä

Tavallisesti pennut lähtevät kahdeksanviikkoisina uuteen kotiin. Saken pennut saattavat kuitenkin olla kasvattajan luona tavanomaista pitempään.

Pallerojen kasvua ja kehitystä voi seurata videoiden välityksellä. KUVA: Tiina Räisänen

Sakke on nimittäin kaksoisastutettu. Pentujen isäehdokkaat ovat Findus eli Ashmair Here Come’s Sunshine ja Magnus eli Wyomaers In Your Face. Kaksoisastuttamalla narttujen jalostusvaikutus kasvaa, sillä yhdestä pentueesta on mahdollista saada pentuja kahdesta eri yhdistelmästä.



Pennuille tehdään viisiviikkoisina polveutumisen varmistus -testi, joka kertoo kumpi ehdokkaista on isä vai onko molemmilla isäehdokkailla jälkeläisiä. Pennut luovutetaan uusille omistajille vasta sen jälkeen, kun tulokset on saatu ja pennut ovat rekisteröity.

Kaikki Saken neljä pentua ovat jo varattuja. Tämän ihastuttavan rodun pentua joutuu odottamaan Räisäsen mukaan helposti vuoden ajan, ennen kuin sellaisen omistajaksi pääsee.

Räisänen on kasvattanut bichon frisén pentuja yhdeksän vuoden ajan Mercurite's kennelnimellä. Kotona temmeltää neljä koiraa vuoden ikäisestä yli 12-vuotiaaseen veteraaniin.