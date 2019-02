Uutisanalyysi: Oulussa on rakennettu ennätystahtiin – isot hankkeet siivittävät rakentamista jatkossakin

Nostureita riittää Oulun maisemassa paikoin ”metsiksi” asti. Rakentamisen painopistealueilla, kuten Toppilansalmen ympärillä, keskustassa, sen kehäalueella ja uusilla asuinalueilla vasara paukkuu ja taloja nousee vieri viereen.

Toimitilojakin tehdään melko ripeään tahtiin eri puolilla kaupunkia. Esimerkiksi Oulunportissa on jalkeilla isoja suunnitelmia.

Kaksi viimeistä vuotta olivat rakentamisen ennätysvuosia monilla mittareilla arvioituna. Viime vuonna rakennuslupahakemuksia Oulun rakennusvalvontaan jätettiin 2 436, lupapäätöksiä annettiin 2 306, joista rakennuslupia 1 483.

Edellisvuonna jätettiin 2 374 lupahakemusta, lupia myönnettiin 2 196, joista rakennuslupia 1 338.

Asuntojen rakentamistahti oli kiivas. Viime vuonna rakennuslupia annettiin 2 956 asunnon tekoon, edellisvuonna 3 033. Viime vuoden määrä olisi ollut edellisvuotta isompi, ellei yhden ison kohteen luvitus olisi venähtänyt tämän vuoden puolelle yhden puuttuneen dokumentin vuoksi.

Rakennustöitä ei kuitenkaan aloitettu viime vuonna edellisvuoden tahtiin, mikä kielii varovaisuuden lisääntymisestä markkinoilla.

Tästä vuodesta odotetaan kohtalaisen hyvää valmisteltavien lupahankkeiden määrän perusteella.

Luvituksiin ison piikin tekee OYSin uuden sairaalan ensimmäisen vaiheen rakennuslupa, joka on yksistään 132 000 kerrosneliömetrin hanke. Vertailun vuoksi viime vuoden kokonaiskerrosala oli reilut 365 000 ja edellisvuoden reilut 332 000 neliömetriä.

Lisäksi alkuvuonna on luvitettu jo neljä isoa kerrostaloa ja pientalojen lupia on valmistelussa normaalia enemmän, mihin voi vaikuttaa alkuvuoden lupamaksujen alennuskampanja.

Asuntorakentamisessa on merkille pantavaa, että viime vuosina kerrostaloasuntoja on rakennettu paljon, mutta niiden keskikoko on ollut vain noin 35 neliön luokkaa.

Oulussa rakennetaan paljon tulevinakin vuosina, sillä kaupunki kasvaa ja erilaisia hankkeita on vireillä runsaasti. Ennätyksetkin voivat kaatua, jos suhdanteet ovat kohdillaan ja rakentaminen ajoittuu samalle aikajanalle.

Uhkiakin on, niistä suurin talouden epävarmat näkymät ja mahdollinen notkahdus. Se voi siirtää hankkeiden toteutumista ja hiivuttaa rakentamista.

Vireillä olevista hankkeista näkyvimpiä ovat asema-alueen Raksilan puolen rakentaminen mahdollisine areenoineen, Raksilan marketalueen uudistaminen, keskustan ja lähialueen täydennysrakentaminen, tori- ja tornihotellit sekä mahdollinen Rotuaarin kattaminen.

Niihin voi lukea myös Kiikelin saunamaailman, Toppilansalmen alueen täydentymisen tulevine asuntomessualueineen, Hietasaaren huvipuiston, Linnanmaan-Kaijonharjun alueen kehittämisen, Alppilan bulevardin sekä uudet asuinalueet palveluineen.

Muitakin suurhankkeita on, kuten mainittu OYSin yli miljardin euron sairaalahanke, Laanilan voimala ja Oulunportti, johon on tulossa rakennusoikeutta toimitiloille lähes 90 000 kerrosneliömetrin verran.

Tiettävästi vireillä on sellaisiakin suurhankkeita, joista ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.

Pienempää rakentamista riittää puolestaan ympäri kaupunkia.

Yksi suunta rakentamisessa on ylöspäin. Se mahdollistaa tavoitellun keskustan ja lähialueen asukasmäärän nostamisen noin kymmenellä tuhannella.

Korkealle rakentamiselle ollaan laatimassa ohjeistusta, jolla varmistetaan se, ettei kaupunkikuvaan ilmesty monumentaalisia ”mörköjä”. Tosin korkea rakentaminen jakaa jo sinällään mielipiteitä kaupunkilaisten keskuudessa.

Asunto- ja toimitilarakentaminen tarkoittaa myös tarvittavan infran rakentamista. Sitä on luvassa myös Hailuodon siltayhteyden muodossa. Ratahankkeitakin tavoitellaan edelleen Ouluun ja ympäristöön.

Oulun oma joukkoliikennevisio puolestaan mahdollistaa raitiotien rakentamisen Kontinkankaalta keskustan kautta Linnanmaalle.

Kaupunki on viime vuosina aktiivisesti kehittänyt rakentamiseen liittyvää lupamenettelyä. Esimerkiksi rakennuslupaa haetaan etupäässä sähköisesti. Lupien käsittelynopeudessa Oulu on isojen kaupunkien kärkeä.

Aktiivisen maanhankintapolitiikan ansiosta Oululla on tarjolla runsas tonttireservi kaikenlaiseen rakentamiseen sekä raakamaata kaavoittamista varten. Niistä rakentaminen ei jää kiinni.