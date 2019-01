Uusi Rock In The City -festivaali järjestetään Kuusisaaressa kesäkuussa

Oulun Kuusisaaressa järjestetään uusi kaksipäiväinen festivaali Rock In The City 28.–29. kesäkuuta.

Aikuisyleisölle eli 18 vuotta täyttäneille suunnatun festivaalin esiintyjinä ovat kotimaiset ja pääosin raskaampaa rockia edustavat Sonata Arctica, Stratovarius, Kotiteollisuus, Battle Beast, Melrose, Pelle Miljoona United, Klamydia, Tuomari Nurmio & Spuget sekä Nightwish- ja Tarot-yhtyeistä tunnettu Marko (Marco) Hietala.

Ulkomaisena vieraana esiintyy ruotsalainen metalliyhtye Mustasch.

Rovaniemellä viime kesänä ensimmäistä kertaa ja yksipäiväisenä järjestetty Rock In The City järjestetään tulevana kesänä kaikkiaan yhdeksässä kaupungissa, ja jokaisessa niistä kaksipäiväisenä tapahtumana. Festivaalipaikkakuntina ovat Oulun lisäksi Kuopio, Pori, Lahti, Kouvola, Rovaniemi, Lappeenranta, Jyväskylä ja Joensuu.

Festivaalin takana on tamperelainen RH Entertainment, joka järjestää myös muun muassa Raskasta joulua -kiertueita. Oulussa se on järjestänyt aiemmin esimerkiksi Kuuskan paluu ja Kuuska soi -tapahtumat.

Tuottaja Marko Riihelä kertoo, että festivaalin laajentamisesta päätettiin viime syksynä. Rovaniemen kuninkuusravien aikaan järjestetty tapahtuma houkutteli lähes 3 000 kävijää, ja yleisöltä saatu palaute oli kannustavaa.

– Rock-musiikkihan on nykyään unohdettu aika monelta festivaalilta. Niissä perinteisissäkin, joiden nimessä on vielä sana rock, on paljon poppia, iskelmää ja elektrojuttua mukana. Päätettiin siis alkaa tehdä oikeaa rokkifestivaalia.

Riihelän mukaan Rock In The Cityn ohjelmisto on pääosin sama eri paikkakunnilla. Esimerkiksi Jyväskylässä pääesiintyjänä on kuitenkin saksalainen metallin veteraaniyhtye Accept.

Festivaalin kävijätavoite on 5 000–6 000 ihmistä joka kaupungissa, ja tarkoituksena on järjestää tapahtuma myös tulevina vuosina.

– Yritystoiminnassa ja uusien asioiden tekemisessä on aina omat riskinsä, mutta luotamme siihen, että esimerkiksi Oulu on rokkikaupunki. Uskon myös siihen, että Oulussa on tilaa niin Qstockille kuin meillekin.

Viime kesänä noin 35 000 kävijää houkutellut Qstock järjestetään Kuusisaaressa tulevana kesänä 26.–27. heinäkuuta. Nimensä mukaisesti kotimaiseen poppiin painottunut Suomipop-festivaali puolestaan veti Kuusisaareen viime kesänä noin 24 000 kävijää. Se raikaa Oulussa seuraavan kerran 11.–13. heinäkuuta.

Rock In The City -festivaalin liput tulevat myyntiin 24. tammikuuta.