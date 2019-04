Uusi biovoimalaitos nousee Oulun Laanilassa – loppuvuodesta uutta voimalaa rakentaa enimmillään 500 työntekijää

Laanilan voimalatyömaalla on projektin kiivain vaihe vielä edessä päin. Työmaalla on nyt noin 170 työntekijää. Loppuvuodesta työntekijöitä on enimmillään 450–500.

Oulun Energian uuden biovoimalaitoksen rakennustyöt Laanilan teollisuusalueella etenevät suunnitelmien mukaan ja aikataulussa, kertoo Oulun Energian projektijohtaja Jukka Salovaara.

Turvallisuusinsinööri Tommi Aution mukaan turvallisuuskoulutusta työmaalla on annettu runsaalle 630 työntekijälle. KUVA: Jarmo Kontiainen

Työt alkoivat viime kesäkuussa. Maarakennustöitä ja perustustöitä jatkettiin koko syksy.

– Ne työt etenivät kuta kuinkin aikataulussa. Laiteasennukset alkoivat tämän vuoden alussa, kun kattilatoimittaja alkoi pystyttää kattilarakennusta ja kanavistoja.

Salovaaran mukaan tähän mennessä on enimmäkseen kyse ollut rakentamisesta. Laiteasennuksiakin on kuitenkin aloiteltu ja piippua on kasattu.

– Työmaalla ei ole tällä hetkellä vielä ihan kiivain vaihe menossa. Meillä on nyt noin 170 henkeä työmaalla töissä. Loppuvuonna marraskuun paikkeilla töissä on arvion mukaan 450–500 henkeä, Salovaara sanoo.

Mitään isoja yllätyksiä ei ole työmaalla Salovaaran mukaan tullut.

Työmaalla on töissä myös kansainvälistä työvoimaa, heitä on noin 15 prosenttia koko työvoimasta. Viime viikon lopulla työntekijöitä oli Suomen lisäksi neljästä muusta maasta. Esimerkiksi rungon toimittaa slovakialainen yritys.

Kaikkiaan runsaat 630 työntekijää on saanut työmaalle turvallisuuskoulutuksen.

Kokonaisuutena rakennustyömaa kestää testausvaiheineen noin 2,5 vuotta. Voimalan pitäisi tavoitteen mukaan olla käytössä marraskuussa 2020.