Uudelle kansanedustajalle Jenna Simulalle kansallismielisyys on politiikan perusta: "Perussuomalaisista on ihan turha yrittää tehdä mitään natsiliikettä"

Voisiko edustaja Simula kertoa, millä niitä kantasuomalaisia saadaan kaikkiin hommiin? Jos palkka on sopimuksen mukainen, niin miksi syntyperäiset suomalaiset eivät hakeudu ko. tehtäviin? Vastaus on-ei kiinnosta. Mikä silloin on ratkaisu, jos töitä on tajolla? Määrätön maahanmuutto ei ole ratkaisu mihinkään, mutta ei myöskään se, että "harkinta" on niin tiukkaa, että kukaan ei maahan pääse. Nyt odottelen Siulan aktiivisia toimia ja ehdotuksia, millä näitä ongelmia ratkaistaan. Ratkaisu ei ole Suomi suomalaisille.