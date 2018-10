Tyrnävällä kehitetyn lajikkeen punaiset perunat ehtivät jouluksi kauppoihin, keväällä myyntiin tulee violettia siemenperunaa

Tyrnäväläinen siemenperunayhtiö HZPC Kantaperuna Oy on kehittänyt markkinoille uusia perunalajikkeita. Tuttujen keltamaltoisen ja keltakuorisen perunan rinnalle tulee myyntiin Violet Queen ja Mulberry Beauty -nimisiä lajikkeita.

Mulberry Beauty -lajikkeen perunat ovat punakuorisia ja sisältä punaisia perunoita. Ne tulevat myyntiin S-ryhmän kauppoihin joulukuussa, mistä niitä voi ostaa yhden kilon pakkauksissa. Kantaperunan yhteyspäällikkö Anna-Sofia Rajala kertoo, että Tyrnävällä kehitetyn lajikkeen perunat on kasvatettu Kristiinankaupungissa.

Violettia Violet Queen -lajiketta ei tule kauppoihin ruokaperunaksi, mutta sitä myydään keväisin puutarhamyymälöissä siemenperunana. Siemenperuna viljellään Tyrnävällä.

Molemmat perunat soveltuvat kaikkeen ruoanlaittoon samalla tavalla kuin keltakuorinen ja -maltoinen peruna.

Violet Queen -peruna on väriltään syvän violettia. KUVA: Kantaperuna

Kantaperunan tiedotteessa kerrotaan, että perunoiden väri johtuu kasvien tuottaman antosyaaniksi kutsutun väripigmentin vaikutuksesta. Samaa väripigmenttiä on esimerkiksi punakaalissa ja punaviinissä. Antosyaani on antioksidanttinen yhdiste, jota on myös esimerkiksi mustaherukoissa ja karpaloissa.