Tuntematonta on helpompi vihata – oululaislähtöinen sovittelija Miriam Attias kehottaa tervehtimään naapureita

Miriam Attias

Sovittelija ja depolarize.fi-hankkeen johtaja

Syntynyt ja kasvanut Oulussa, 40-vuotias.

Koulutukseltaan kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Asuu Helsingissä, kaksi lasta.

Kielitaito: äidinkielet suomi ja ranska, englanti ja lisäksi ”bussipysäkkikeskustelut” ruotsiksi ja arabiaksi.

Työskenteli aiemmin Naapuruussovittelun keskuksen päällikkönä.

Kirja: Me ja ne – Välineitä vastakkainasettelujen aikaan (into) ilmestyi viime kuun lopussa ja on suunnattu ammatti-ihmisten lisäksi kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle.