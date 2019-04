Monet on työt on tulitöitä, joita en niiksi mieltäisi.

Ja niitä tehdään paljon ilman tulityö korttia ja vaikka ois kortti ei ymmärretä, että tää on tulityötä.....

mm juottaminen, kuumailmapuhaltimen käyttö jne on tulitöitä...

Joskin noi tulityön jälkivalvonta yms. säädökset on ihan käsittämättömiä.

Juota yks komponetti peltipöydällä, joka ei voi palaa ja kattele 2 tuntia, kun tina jäähtyy.

No jos näitä kirjaimellisesti noudatettaisiin niin saataishan sillä ehkä lisää työpaikkoja?