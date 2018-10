Toppilan Pitkänmöljäntien varresta vedettiin tyrnipensaat sileäksi pitkältä matkalta – "Nyt on pettymys suuri"

Kalevan lukija ihmettelee, miksi Pitkänmöljän aallonmurtajalle vievän tien läheisyydestä on hävitetty runsaasti tyrnipensaita.

Toppilansaaressa asuva Jouko Ojala kertoo, että pensaat on laitettu lakoon noin sadan metrin matkalta. Ojala ihmettelee, että miksi lähestulkoon kaupunkialueen ainoa tyrnipaikan pensaat on hävitetty. Hän kertoo, että paikka on toiminut satojen oululaisten tyrninpoimintapaikkana.

Ojalan mukaan alueella on marja-aikaan ollut parkkipaikka täynnä innokkaita tyrninpoimijia.

– Siellä on ollut varsinainen kansanvaellus. Nyt on pettymys suuri, Ojala harmittelee.

Ojala kertoo, että pensaat kaadettiin Pitkänmöljän aallonmurtajalle vievän tien varresta jo muutama viikko sitten. Pensaat makaavat vielä siistissä pinossa tien varressa.

– Ei tiedetä, miksi ne on kaadettu, Ojala toteaa.

Hän kertoo ottaneensa yhteyttä Oulun kaupunkiin jo toista viikkoa sitten, mutta ei ole saanut vastausta. Kaleva ei tavoittanut ketään kaupungilta kertomaan, miksi pensaat on kaadettu.

Ojalan mukaan pensaiden hävitys on suuri harmi, sillä kaupunkialueella ei ole juuri muita paikkoja.

– Hietasaaressa on muutama, mutta ne ovat melkein Pohton pihalla.

Aivan kaikki pensaat eivät kuitenkaan Ojalan havaintojen perusteella ole kadonneet Pitkältämöljältä. Aallonmurtajan kohdalle jäi hänen mukaansa vielä pari isoa pensasta. Niidenkin kohtalo huolettaa.

– Pelkään, että kaikki lähtee.