"Toinen puoliso haluaa tuhkauksen, toinen arkkuhautauksen" – Oulussa Intiön hautausmaalla tuhkataan yli 60 prosenttia vainajista

Uurnahautausten määrä kasvaa Oulussa: Intiön hautausmaalla tuhkataan 63 prosenttia vainajista, perinteisiä arkkuhautauksia on 37 prosenttia.

Hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi Oulun seurakuntayhtymästä kertoo, että etelästä liikkeelle lähtenyt uurnahautausten suosio on saavuttanut Oulun. Tuhkausluvut Oulussa ovat hänen mukaansa etelän suurten kaupunkien tasolla.

Henkivakuutusyhtiö Kalevan teettämän hautajaiskyselyn mukaan tuhkauksen haluaa 57 prosenttia suomalaisista. Naiset tahtovat tuhkauksen hieman miehiä useammin. Maaseudulla tuhkauksen haluaa joka toinen, kun pääkaupunkiseudulla tuhkauksen kannalla on jo kolme viidestä.

Oulun seurakuntayhtymän muilla hautausmailla kuin Oulussa arkkuhautauksia on vielä 80 prosenttia. Vuontisjärven mukaan kysymyksessä ovat perinteiset maaseutumaiset hautausmaat. Seurakuntayhtymällä on 13 hautausmaata Yli-Iistä Oulunsaloon.

– Oulun hautausmaalla Intiössä on rajoitettu määrä arkkuhautapaikkoja, joten tuhkausten määrä on kasvanut voimakkaasti tämänkin vuoksi. Tietoisesti emme ohjaa hautauskäytäntöjä.

Vuotisjärvi kertoo, että uurnapaikkoja on Intiön hautausmaalla vielä muutamaksi vuodeksi. Tämän jälkeen vanhoja arkkupaikkoja otetaan kuulutusmenettelyllä uudelleen käyttöön uurnahaudoiksi.

Aika kuolemasta hautaamiseen venynyt

Suhtautuminen tuhkaukseen on muuttunut koko Pohjois-Suomen alueella. Kun kymmenen vuotta sitten Oulun krematoriossa tuhkattiin 700 vainajaa vuodessa, nyt tuhkattavia on 1500.

Oulun krematorioon tuodaan vainajia Pohjois-Pohjanmaan lisäksi myös Lapista. Kainuussa on oma krematorionsa.

– Ajat ovat muuttuneet ja perheiden kesken nämä asiat on keskusteltu. Saattaa olla, että toinen puoliso haluaa tuhkauksen ja toinen arkkuhautauksen.

Vuontisjärvi on huomannut, että vainajan siunauksen, tuhkauksen ja uurnanlaskun aikataulu on venynyt. Eli kuolemasta hautaamiseen käytetty aika on lisääntynyt.

Tuhkauurna on haudattava vuoden sisällä. Se saatetaan jättää odottamaan esimerkiksi seuraavaa kesäaikaa tai muuta aikataulua, joka sopii omaisille parhaiten.