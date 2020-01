Tarraserif osti Suomen Turvakilvet Nivalassa – myynnin ja tuotannon henkilökunta jatkavat nykyisissä tiloissa

Tarraserif on ostanut Suomen Turvakilvet Oy:n liiketoiminnan Nivalassa, yhtiö tiedottaa.

Suomen Turvakilvet on turvakilpien ja -opasteiden suunnitteluun ja tuotantoon erikoistunut yritys, joka toimii yhteistyössä alan viranomaisten kanssa. Tuotteita valmistetaan muun muassa palosuojeluun, henkilökohtaiseen suojeluun, vaarallisiin aineisiin sekä ympäristö- ja vesihuoltoon.

Suomen Turvakilvet on ollut osa turkulaista Auraprint -konsernia vuodesta 2001.

– Suomen Turvakilvet Oy on ollut tuoteryhmässään kaikkien tuntema ja käyttämä referenssi. Markkinat ovat kuitenkin muuttuneet, ja kilpailun kiristyminen on tuonut mukanaan uudenlaisia haasteita. Emoyhtiön taholla onkin todettu, että Suomen Turvakilvet Oy:n tulevaisuuden turvaamiseksi on parempi, että yhtiön omistajan liiketoiminnan luonne on lähempänä sen omaa liiketoimintaa. Uudella omistajalla Tarraserif Oy:llä on vankka asema omalla liiketoiminta-alueellaan ja Suomen paras turvakilpitarjonta sopii erinomaisesti tätä kokonaisuutta täydentämään, Auraprint Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Ylipoti sanoo tiedotteessa.

– On hienoa päästä jatkamaan toimintaa, jonka perustana on vuosikymmenien aikana hankittu asiakastarpeiden ymmärtäminen ja tuotannon erikoisosaaminen. Myynnin ja tuotannon henkilökunta jatkavat Nivalassa nykyisissä tiloissa. Haluamme jatkossakin olla osa seutukunnan vankkaa teollista tuotantoa. Turvakilvet täydentää Tarraserif -yritysryhmämme teollisuussektoria, Tarraserifin toimitusjohtaja Arto Tahkola kertoo.

Tarraserif-ryhmän pääpaikka on Kempeleessä, muut tehtaat sijaitsevat Oulussa, Helsingissä ja Vantaalla. Yritys työllistää 60 henkilöä.