Tarjoilijoista on pulaa Oulussakin – jopa nuoret alan työttömät epäilevät oman työkyvyn riittävyyttä raskaassa ammatissa

Raskaassa ammatissa? Sallikaa minun nauraa, ovat menneet ihmiset veteliksi nykypäivänä jos tarjoilijan työ muka on raskasta. Ei se ihme sitten ole jos rakennuksille täytyy hakea ulkomailta työntekijät, niissä hommissa vielä on sitä raskauttakin, mutta jos jollekin lautasten kanto ja laskuttaminen on raskasta niin hyvää päivää.