Tarjoilija istuu pöytään ja koskettaa – Oulun Amarillossa tarjoilijoista tuli entertainereita

Tämän enterteinerin tarkoitus ei ole viihdyttää asiakkaita. Koko konsepti on amerikkalainen kopio, jolla on tarkoitus saada lisämyyntiä kun tarjoilija istuu pöytään tuputtamaan tilaukseen muutakin kuin mitä asiakas oikeaati haluaa. Toinen tarkoitus on saada tarjoilijalle isompaa tippiä koska hän on tehnyt asiakkaan eteen vähän enemmän töitä ja ollut niin mukava. Konsepti on suomalaisittain ällöttövää tyrkyttämistä. Ei toimi kauaa.