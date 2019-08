Syntyvyyden lasku johti toimiin OYSissa, naistentautien osaston vuodepaikat siirretään muille osastoille

Naistentautien osastolla käydään yt-neuvottelut, ei henkilöstövähennyksiä.

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) naistentautien ja synnytysten osasto käy yhteistoimintaneuvottelut, joilla tavoitellaan toiminnan muuttamista. Muutostarpeen taustalla on synnytysten vähentynyt määrä sekä naistentautien potilaiden entistä lyhyempi vuodeosastoaika ja muiden osastojen vuodeosastopaikkojen tarve. Neuvotteluilla ei pyritä rahallisiin säästöihin, eivätkä ne johda henkilöstövähennyksiin. Muutokset koskevat naistentautien vuodeosastoja.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen kertoo, että kyse on työn uudelleen organisoinnista.

– Toimimme yhteistoimintalain mukaisesti, koska kysymyksessä on työtehtävien uudelleen järjestelyjä ja muutoksia työtehtävien sisällössä. Siinä mielessä nämä eivät kuitenkaan ole perinteiset yt-neuvottelut, sillä emme pyri henkilöstövähennyksiin.

Naistentautien ja synnytysten vastuualueen johtaja Eila Suvanto painottaa, ettei mitään osastoa suljeta.

– Toimimme jouluun asti entisellä mallilla, ja siihen mennessä selvitetään, minkä tulosalueen käyttöön osaston 11B vuodepaikat tulevat, Suvanto kertoo.

Lasten ja naisten vastuualueen johtaja Päivi Tapanainen kertoo, että muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta.

– 11B ei enää silloin ole lasten ja naisten tulosalueen osasto, vaan jonkun muun. Tilanne on nyt ollut käytännössä se, että osasto on ollut pääosin muiden käytössä. Naistentaudeilla ei ole niin suurta vuodepaikkatarvetta, kun taas toisilla osastoilla on ollut pulaa vuodepaikoista.

Päällimmäinen syy muutokselle on synnytysten määrän lasku. Suvannon mukaan vuoteen 2012 asti synnytysten määrä oli kovassa kasvussa ja OYSin osastolla oli 4 500 synnytystä.

– Ajateltiin, että kehitys jatkuu kasvavana. Kävikin päinvastoin ja vuosi 2012 oli taitekohta, jonka jälkeen synnytysten määrä on laskenut enimmillään 10 prosentin vuositahdilla. Viime vuonna synnytyksiä oli noin 3 300, Suvanto kertoo.

Hänen mukaansa myöskään Oulaskankaan synnytysten siirtyminen OYSiin ei lisännyt synnytyksiä niin paljon kuin oli arvioitu.

Vuodepaikkojen tarvetta on vähentänyt myös on toipumisen nopeutuminen ja avohoidon lisääminen.

– Nykyään keskimääräinen synnyttäjän hoitoaika osastolla on 2.7 vuorokautta, kun ennen vastaava luku oli 3.2. Osastoaikaa lyhentää vieripoliklinikka, joka mahdollistaa äidin ja vauvan kotiutumisen, vaikka tilannetta, esimerkiksi vauvan painon kehitystä, tulisi vielä seurata.

Suvannon mukaan äiti ja lapsi voidaan kotiuttaa yksilöllisesti ja he voivat seuraavana päivänä tulla vieripoliklinikalle tarkistukseen.

Myös kehitys kirurgiassa ja syöpähoidossa on vähentänyt osastohoidon tarvetta. Suvannon mukaan gynekologisia syöpiä hoidetaan sytostaatteilla avohoidossa.

– Naistentautien kirurgiassa on siirrytty 2000-luvulla lähes kokonaan tähystysleikkauksiin. Niissä toipumisaika on huomattavasti lyhyempi, kun kivuliasta avohaavaa ei tarvitse tehdä.