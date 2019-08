Sykkelien tyhjenevät akut ovat aiheuttaneet käyttäjille tällä viikolla ylimääräisiä maksuja – ongelma poistuu, kun kaupunkilaiset polkevat pyörillä tarpeeksi

Palvelua hoitava yritys on laiminlyönyt tehtävänsä kun akuissa ei ole virtaa.

Se on tasan yrityksen tehtävä pitää pyörät ajokunnossa!

Ensin myöhästytään yksi kesä toimituksissa, käyttöönotto kangertelee ja vielä aiheettomia veloituksia,

kunnon sakko palvelun tuottavalle yritykselle!

Kuuden vuoden sopimuksesta on sössitty yksi vuosi eli sakon suuruus vähintään 1/6 kokonaissopimukssen määrästä.