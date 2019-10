Susien ulosteita kerätään Pohjois-Pohjanmaalla – metsästäjiä kannustetaan osallistumaan

Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus organisoivat susien ulostenäytteiden keräämisen talven aikana Pohjois-Pohjanmaalla.

Keräämisestä vastaavat pääasiassa vapaaehtoiset. Metsästäjäliitto tukee keräystä ja kannustaa metsästäjiä osallistumaan.

Näytteiden kerääminen aloitetaan 1. marraskuuta ja se päättyy 15. helmikuuta.

Ulosteista tehtävä DNA-analyysi on tärkeä lisä susikannan arviointiin. DNA analysoidaan niistä susien ulostenäytteistä, joita kerätään sovituilta alueilla. Lisäksi DNA määritetään metsästetyistä ja muutoin kuolleista susista sekä pannoitetuista yksilöistä.



− DNA-tiedon avulla saadaan tarkennettua tietyn alueen susireviirit, laumojen määrä ja laumoissa elävien susien vähimmäismäärä, mikäli näytteitä saadaan riittävästi, tutkimusprofessori Ilpo Kojola Lukesta kertoo.



Länsi-Suomessa näytekeräys kohdennetaan alueille, joissa on useita susireviirejä lähekkäin, ja tiedon tarve on suurin.



– Pohjois-Pohjanmaan ja Lounais-Suomen keräysalueilla myös Luken työntekijät osallistuvat näytteiden keräämiseen, kertoo Antti Härkälä Lukesta.



Luken työntekijät keräävät näytteitä myös Kainuussa.

DNA-analyysit tehdään Turun yliopiston Evoluutiobiologian sovelluskeskuksessa.