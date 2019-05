Supon päällikkö haluaisi selvittää terrorismilainsäädännön tiukentamista – "Rikosvastuu ei toteudu Suomessa kuten muissa Pohjoismaissa"

Supon mukaan potentiaalisten terroristien määrä Pohjois-Suomessa on kasvanut.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari haluaisi selvittää Suomen terrorismilainsäädännön tiukentamista.

Hänen mukaansa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on jo vuosia sitten muutettu lainsäädäntöä Suomea tiukemmaksi.

– Suomi poikkeaa linjasta. Olisi syytä selvittää, voitaisiinko lainsäädäntöä tiukentaa myös meillä, jotta siitä ei muodostuisi minkäänlaista vetovoimatekijää, hän kuvailee.

Norjassa ja Tanskassa on tuomittu kymmenkunta konfliktialueelta palannutta terroristista vierastaistelijaa. Tanskassa heitä on myös karkotettu maasta.

Suomessa puolestaan on Supon arvion mukaan parikymmentä Syyrian ja Irakin konfliktialueelta palannutta ihmistä, mutta ainuttakaan heistä ei ole tuomittu terroristisista rikoksista.

– Rikosvastuu ei tällä hetkellä toteudu Suomessa samalla lailla kuin muissa Pohjoismaissa.

Suojelupoliisin mukaan Suomessa on tällä haavaa noin 370 henkilöä, joita se pitää terrorismintorjunnan kohdehenkilöinä. He ovat siis potentiaalisia terroristeja.

Näiden henkilöiden joukossa on muun muassa kansainvälisesti verkostoituneita taistelijoita, yksittäisiä radikalisoituneita, terrorismin rahoittajia tai Suomeen palanneita vierastaistelijoita.

Kohdehenkilöistä valtaosa asuu etelän suurissa kaupungeissa, mutta Supon mukaan myös Pohjois-Suomessa näiden kohdehenkilöiden määrä on ollut selvässä kasvussa.

Pelttari ei anna ilmiöstä tarkkoja alueellisia tietoja eli hän ei kerro esimerkiksi sitä, minkä verran heitä kaikkiaan pohjoisessa on ja moniko asuu esimerkiksi Oulussa.

– Taustalla on 2015 syksyllä tapahtunut turvallisuustilanteen muutos, kun maahan saapui yhdellä kertaa suuri määrä turvapaikanhakijoita. Osa heistä jäi vaikuttamaan myös tälle alueelle, hän kommentoi yleisellä tasolla.

Kohdehenkilöiden määrä on lähes kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa.

Määrän kasvun lisäksi Pelttaria huolestuttaa se, että kohdehenkilöiden sidokset terroristiseen toimintaan ovat yhä suorempia ja vakavampia. Entistä isompi osa heistä on osallistunut esimerkiksi aseelliseen konfliktiin tai terroristiseen koulutukseen.

Supon tiedossa on yhä vakavampia terrorismiin kytkeytyviä suunnitelmia ja hankkeita myös Suomessa.

Täytyykö Suojelupoliisin tehdä esimerkiksi Oulussa jo päivittäin töitä sellaisten ihmisten parissa, jotka suunnittelevat terroristisia rikoksia?

– Kyllä, tilanne on valitettavasti tämänkaltainen. Turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti ja terrorismin uhka on kasvanut, minkä myötä myös terrorismintorjunnan tarve on yhä suurempi.

Suojelupoliisi valmistautuu kesäkuun alussa voimaan astuvien uusien tiedustelulakien käyttöönottoon muun muassa kouluttamalla päällystöään. Lait lisäävät sen toimivaltuuksia merkittävästi. Se saa muun muassa oikeuden tiedonhankintaan ulkomailla ja oikeuden hankkia tietoa Suomen rajan ylittävästä tietoliikenteestä tietoverkoissa.

– Uusia valtuuksia otetaan käyttöön heti lain tullessa voimaan, mutta täyden toimintakyvyn luominen tulee viemään aikansa.