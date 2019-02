Suistoalueesta hiotaan Oulun helmi – asukkaiden mielestä aluetta pitää kehittää, mutta ei liikaa: Lue kommentit!

Oulun kaupunki laati suistovision. Rannoille pääsy helpottuu, kalastus- ja veneilyolosuhteet paranevat, vesipeilit säilytetään ruoppauksilla.

Oulujoen suistoalue halutaan tuoda entistä paremmin kaupunkilaisten ja matkailijoiden ulottuville.

Tavoite sisältyy tuoreeseen suistokaupunkivision raporttiluonnokseen, jonka yhdyskuntalautakunta päätti asettaa nähtäville tiistain kokouksessaan.

Tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa rantojen muokkaamista niin, että veden ääreen on helppo päästä. Se edellyttää myös erilaisia rakenteita rantaan, kuten laitureita, siltoja ja rantautumispaikkoja.

Maisemallisesti ja käytettävyyden vuoksi mataloituvia vesialueita pitää ruopata.

Suistovisiossa muodostetaan kokonaisnäkemys suistoalueen tulevaisuudesta ja kehittämisestä.

Suistoalueen suunnitelma KUVA: Marika Säkkinen

Kehittämisperiaatteiksi on valittu kolme tekijää: virkistys, arvokkuus ja uudistuminen. Kärkitoimenpiteitä ovat maiseman kannalta tärkeiden vesipeilien säilyttäminen, Hartaanselänrannan suunnittelu, Rommakonselän suistokaupunginosan suunnittelun aloittaminen sekä melonta- ja kalastuskeskuksen kehittäminen.

Visiota varten järjestettiin viime vuonna asukaskysely ja työpajoja, jossa kaupunkilaiset saivat kertoa oman näkemyksensä suistoalueen olemuksesta ja kehittämisestä.

Suistovisiota varten on tehty myös uusia selvityksiä.

Sekä suistovisiossa että kaupunkilaisten vastauksissa korostuvat virkistys, luonto ja alueen arvokkuus.

Kilometrin säteellä suistoalueesta asuu noin 40 000 oululaista. Tulevaisuudessa alueella asuvien määrä lisääntyy ja rantojen käyttö monipuolistuu.

Visiossa todetaan, että suisto on ollut Oululle erityinen alue läpi 400-vuotisen historian. Sillä on merkittäviä maisemallisia, toiminnallisia ja kaupunkirakenteellisia arvoja. Se on ollut suojainen satamapaikka ja reitti merelle.

Suistomaisema on aikojen saatossa muuttunut olennaisesti maankohoamisen ja kaupunkirakentamisen seurauksena, muutos myös jatkuu.

Suistovision strategisiin tavoitteisiin lukeutuvat elämykset ja tapahtumat, virkistys ja ulkoilu, kestävyys ja laadukkuus, arvokkuus ja kauneus, vihreys ja sinisyys, yhteisyys ja esteettömyys.

Virkistyskäytön kannalta on tärkeää tarjota monipuolisia mahdollisuuksia liikunnasta kalastukseen, veneilyyn ja oleiluun.

Suistoon halutaan luoda uusia kohteita, joissa suiston ominaisuuksista pääsee nauttimaan.

Lammassaareen toivotaan kulttuuritoiminta ja muita kaupunkiaktiviteetteja, Tukkisaareen voisi tehdä melonta- ja kalastuskeskuksen, Mustasalmen suulle taukopaikan ja Lohipadonniemeen Merikosken historiaa esimerkiksi lisätyn todellisuuden keinoin esittelevän näköalapaikan.

Oman leimansa suistoalueeseen tuo tiivistyvä kaupunkirakenne. Toppilansalmen niskaan, tulevalla Hartaanselänrannan asuntomessualueelle rakennetaan taloja lähes parille tuhannelle asukkaalle.

Rommakonselälle Hevossaareen ja sen koillispuolelle voi syntyä kokonaan uusi, 4 000–6 000 asukkaan kaupunginosa. Korkeista toteuttamiskustannuksista huolimatta alueen rakentamista pidetään taloudellisesti realistisena.

Lietatatar voi estää välttämättömät ruoppaukset

Oulujoen suistoalue mataloituu kaiken aikaa. Syynä ovat maankohoaminen ja joen kuljettaman maa-aineksen kasautuminen vesistön pohjaan.

Matalan veden aikana kuiville jää jo nyt laajoja alueita Hartaanselältä ja Rommakonselältä. Esimerkiksi Tukkisaaresta on tulossa mataloitumisen vuoksi niemi.

Vesipeilien säilyttämistä pidetään suistovisiossa tärkeänä. Se edellyttää vesialueiden ruoppaamista, Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki sanoo. Suiston veneväyliä ruopattiin jo viime kesänä kulkukelpoisuuden varmistamiseksi.

Ruoppausta vaatisi myös liettynyt Kuusisaaren uimaranta, josta halutaan kehittää yleinen uimaranta osaksi tapahtumapuistoa.

Ruoppaamisen esteenä on uimarannan alueella esiintyvä suojeltu uhanalainen kasvi, lietetatar. Kyse on yksivuotisesta kasvista, jonka esiintymien sijainnit vaihtelevat vuosittain. Kuusisaaressakin yksilömäärät ovat vaihdelleet suuresti.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt, ettei uimarantaa saa kasvin vuoksi ruopata.

Pohjois-Suomen ely-keskus olisi ruoppauksen sallinut. Natura-selvityksessä puolestaan todetaan, ettei uimarannan ruoppaus vaikuta Oulujoen suiston lietetatarkantaan merkittävästi.

Oulun kaupunki hakeekin Korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa päätökseen, Matinheikki kertoo.

Kaupungin mukaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tulkinta on uhanalaisen lajin säilymisen osalta virheellinen ja estää yleisen hyödyn kannalta merkittävän hankkeen toteutumisen.

Kasvin suurimmat esiintymät Kuusisaaressa ovat uimaranta-alueen ulkopuolella.

Lietetatarta esiintyy myös muualla Oulujokisuistossa. Merkittävin esiintymä on Hietasaaressa Loistokarissa, joka on luonnonsuojelualuetta. Kaupungin mukaan esiintymä turvaa lietetattaren säilymisen suistossa.

Jos hallinto-oikeuden linjaus säilyy, voi sillä Matinheikin mukaan olla merkitystä kaupungin suistovision toteutumiseen.

Ruoppaamista selvitetään suistovision seuraavassa vaiheessa. Liikkeelle lähdetään Torinrannan läheltä. Ruoppaamisen ohella vesipeilien säilyttämisessä voivat tulla kyseeseen pohjapadot.