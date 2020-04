Suden yöllinen vaellus Oulun Metsokankaalla tallentui lukijan videolle – "Todennäköisesti nuori yksilö", sanoo tutkimusprofessori

Lukija lähetti maanantaina kuvatun videon, jossa susi liikkuu Oulun Metsokankaan kaduilla yöaikaan.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola vahvistaa, että videolle kuvattu eläin on susi.



Kojola kertoo, että Oulun eteläpuolella on useita susireviirejä. Niitä on Lumijoella, Nivalassa ja Pyhäjoella. Aivan Oulun kupeeseen susireviirit eivät kuitenkaan ylety.

– Tämä on sitä vuodenaikaa, että nuoret sudet lähtevät liikkeelle. Ne vaeltavat etsimään omaa lisääntymisaluetta. Videon susi on todennäköisesti nuori yksilö. Suden sukupuolta en lähde arvaamaan.

Sudet saattavat siirtyä synnyinreviiriltään jopa tuhannen kilometrin päähän. Ne voivat liikkua 40 kilometriä vuorokauden aikana.

Kojola kertoo, että vuosi sitten kaksivuotias urossusi kulki Pyhäjoelta Oulun taajaman itäpuolelta Itä-Lappiin Savukoskelle saakka. Se kävi myös aivan Venäjän rajalla. Susi söi kuitenkin poroja, joten se lopetettiin vahinkoperusteisesti.

Kevät on sudelle lisääntymisen aikaan, sudenpennut syntyvät Oulun korkeudella toukokuun alkupuolella ja eteläisesssä Suomessa huhtikuun lopulla.

Oulun Metsokankaalla kulkenut susi pääsee Kojolan mukaan lisääntymään aikaisintaan ensi keväänä.