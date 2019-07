Sokos Herkun Ravintola lopetti toimintansa Valkeassa – tilat otetaan ruokakaupan käyttöön

Kaupan puolella joistan tuotteista (pesuaineet, hammastahnat jne.) valikoima on aika suppe, joten on pitänyt hakea ko. tuotteita muualta. Jospa nyt valikoima laajeniksi. Kaupan puoli on jokseenkin antaan oloinen, joten toivottavasti leventävät käytäviä.