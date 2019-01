Sipilä puhalsi vaalihenkeä keskustaväkeen – matala gallupsuosio ihmetyttää

Ei nykymeno kovin surkealta näytä, minulla ainakin on ollut töitä ja tulotasoni on kasvanut. Sipilä on tehnyt aivan oikein kun on toiminut niin että työllisyysaste on noussut. Helppoa matematiikkaa - kun työllisyysaste nousee prosentin, niin verotulot valtion kassaan kasvaa miljardin. Tätä kautta velan määrä vähenee ja pelimerkit hoitaa asioita paranee. Tämä on oikea tie. Ei katteettomille helppoheikki lupauksille. Juha Sipilä jatkoon. T. Duunari