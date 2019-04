Seppo Kallion rohkeus pelasti pilkkijän hukkumiselta – Tasavallan Presidentti antoi teosta Kalliolle hengenpelastusmitalin

Hengenpelastusmitali annetaan erittäin rohkeasta teosta

Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta.

Hengenpelastusmitalihakemus lähetetään sen alueen aville, jonka alueella teko on tapahtunut tai, jos teko on tapahtunut maan rajojen ulkopuolella, sille aville, jonka alueella pelastajalla tai pelastetulla on kotipaikka. Hakemus toimitetaan avin kirjaamoon.

Hengenpelastusmitalin antamista koskevat ehdotukset käsitellään hengenpelastusmitalilautakunnassa.

Mitali Seppo Kalliolle

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö antoi hengenpelastusmitalin Oulun Oulunsalossa asuvalle Seppo Kalliolle esimerkillisestä toiminnasta, jolla hän pelasti jäihin pudonneen pilkkijän Oulunsalon Varjakassa 28.4.2018.

Mitali luovutettiin Kalliolle keskiviikkona Oulun Lääninhallitus-talossa.

Mitalin luovutti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen.

Erittäin sinnikästä ja neuvokasta toimintaa

Perustelujen mukaan Seppo Kallio toimi erittäin sinnikkäästi ja neuvokkaasti pelastaessaan veden varaan joutunuteen pilkkijän hukkumiselta.

Kallio piti myös huolta uupuneesta ja kylmettyneestä uhrista pelastushelikopterin saapumiseen saakka.

Seppo Kallion pelastustoimet olivat keskeinen syy henkilön pelastumiselle.

Kallio saattoi oman henkensä ja terveytensä vaaraan vaarallisissa ja kylmissä olosuhteissa.