Seniorien palvelutaloista viimeiset rahapelikoneet häipyivät jo loppukesästä – Kysyimme, millaisista paikoista Veikkaus aikoo poistaa peliautomaattejaan

Veikkaus vasta aloittaa suunnittelun peliautomaattien vähentämiseksi. Kaupalle peliautomaatti voi tuoda tärkeitä lisätuloja esimerkiksi haja-asutusalueella.

Millaisista paikoista peliautomaatteja aiotaan vähentää, Veikkauksen myyntijohtaja Marko Peltokorpi?

– Suunnitelmaa ei ole vielä olemassa. Viime viikolla saatiin omistajan linjaukset ja hallituksen periaatepäätökset, ja koko suunnitteluprosessi on alkamassa. Syksyn aikana varmasti täsmentyy se, mihin vähennykset kohdentuvat.

Onko aikataulusta mitään käsitystä?

– Se on myös tällä hetkellä vailla suunnitelmaa. Loppuvuoden aikana tulee varmasti selkoa, millä aikataululla peliautomaattien vähennykset tapahtuvat.

Voiko niin sanoa, että ehkä tämän syksyn aikana peliautomaatteja ei vähennetä?

– Niinkään ei voi sanoa.

Peliautomaatteja on hyvin monenlaisissa paikoissa. Niitähän on ollut tyyliin kaupoista vanhainkoteihin?

– Täytyy sanoa, että ne vanhainkodit ovat olleet yksittäisiä ja niistäkin on viimeisten vuosien aikana tyystin luovuttu. Loppukesän aikana viimeisetkin peliautomaatit poistettiin palvelu- ja senioritaloista. Kaupat ovat luonnollisesti suurin myyntipaikkojen ryhmittymä, kun asiakkaita siellä paljon liikkuu päivittäin. Ravintolat, liikenne- ja huoltoasemat sekä kioskit ovat meille myös merkittäviä kumppaneita.

Muuttuvatko peliautomaattien sijoituspaikat usein normaalitilanteessa?

– Kun tulee uusia liikepaikkoja, Veikkaus arvioi, täyttävätkö ne kriteerit. Verkoston muutokset yleensä liittyvät siihen, että kumppanit perustavat liikepaikkoja, siirtävät tai lopettavat niitä. Muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Viikoittain johonkin sijoitetaan automaatteja ja jostakin niitä poistetaan.

Kuinka halukkaita kaupat ja kioskit ovat ottamaan peliautomaatteja tiloihinsa?

– Kyllä automaatit ovat aika kysyttyjä. Voisi todeta niin, että enemmän on kysyntää kuin meillä on asetuksen perusteella mahdollisuutta automaatteja kentälle sijoittaa. Meidän kumppanimme näkevät automaatit hyvänä lisäpalveluna asiakkaille ja toisaalta asiakasvirtojen lähteenä.

Kuinka suuren osuuden pelikoneelle paikan tarjoava saa koneiden tuotoista?

– Myyntipalkkio, jonka maksamme asiamiehelle, on 17 prosenttia peliautomaatin nettotuotosta, kun siitä on arpajaisvero vähennetty.

Kuinka suuren tuoton pelikoneet yleensä tuottavat?

– Keskimäärin peliautomaatista asiamiehelle maksettava palkkio on 4 500 euroa vuodessa. Keskimäärin yhden automaatin tuotto on noin 30 000 euroa vuodessa. Tuotoissa ja palkkioissa on merkittäviä eroja paikkojen välillä.

Paljonko automaatteja Suomessa on?

– Hajasijoitettuna niitä on noin 18 500. Ne ovat muita paikkoja kuin Veikkauksen omia pelisaleja, joissa tarjotaan pääosin vain pelaamisen palveluita.

Keskon Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen, millainen merkitys on kaupalle sillä, että kaupan tiloissa on peliautomaatti?

– Haja-asutusalueella ja pienemmissä kaupoissa se saattaa muodostaa isonkin osan tuloksesta. Jos siihen tuloon tehdään lovi, se voi joissakin tapauksissa tarkoittaa sitä, että se on uhkana kaupan jatkotoiminnan edellytyksille. Suuremmissa kaupoissa on paremmin särkymävaraa.