Sanna Keskisestä tulee Kalevan uusi vastaava päätoimittaja

Sanna Keskinen, 45, on valittu Kalevan uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi. Hän aloittaa tehtävässään toukokuun alussa.

Kalevan nykyinen päätoimittaja Kyösti Karvonen siirtyy eläkkeelle kevään aikana.

Keskinen työskentelee tällä hetkellä Kainuun Sanomien päätoimittajana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Oulun kaupungin viestintäjohtajana ja Raahen Seudun päätoimittajana. Koulutukseltaan Keskinen on filosofian maisteri.

– Päätoimittaja Sanna Keskisellä on monipuolista johtamiskokemusta mediasta ja hän tuntee Kalevan alueen hyvin. Hänellä on journalistisen osaamisen lisäksi erinomaiset edellytykset kehittää Kalevan sisältöjä kaikissa kanavissa, toteaa hallituksen puheenjohtaja Taisto Riski.



Kaleva kasvaa voimakkaasti digitaalisissa kanavissa ja tavoittaa verkossa 1,1 miljoona suomalaista joka kuukausi. Digitilaajien määrä kasvoi noin 40 prosenttia vuoden 2019 aikana.

– On hienoa päästä luotsaamaan Kalevaa eteenpäin. Lehdellä on ammattitaitoinen toimitus, tulevaisuuteen suuntaava strategia ja edelleen vahva asema levikkialueellaan, mikä antaa hyvät lähtökohdat kehittämiseen. Kalevan päätoimittajuus on monipuolinen näköalapaikka, jollaisia on harvoin tarjolla, kommentoi Sanna Keskinen.



Kaleva on osa Kaleva Mediaa. Kaleva Media tarjoaa paikallisesti kiinnostavia sisältöjä, palvelumalleja ja -alustoja. Kaleva Media panostaa laadukkaaseen journalismiin, sisältötuotteisiin sekä mainonnan kokonaisratkaisuihin erilaisissa digitaalisissa kanavissa ja painetussa mediassa.