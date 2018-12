Salonpään uudesta koulusta aloitetaan hankeselvitys – vanha korvataan uudella sivukoululla ja varhaiskasvatustiloilla

Kuntaliitos tulee Oululle todella kalliiksi. Tasapuolisuuden nimessä pikkukoulut on lopetettava myös Oulunsalosta. Lapset joutavat aivan hyvin kulkemaan Niemenrantaan ja mikäli siellä on ahdasta niin parakkeja tilapäistarpeen niin kuin on toimittu muualla Oulussa. Oulunsalossa on näköjään sekoiltu ennenkin. Koulun nimi on sinänsä erheellinen, Salonpään koulu ei ole Salonpäässä.