Oulun Ruskon jätekeskuksen suuri jätekasa on riesana pelastuslaitokselle, joka joutuu sammuttamaan palavaa kasaa tuon tuosta.



Pelastuslaitos oli sammutustöissä keskiviikkona ja torstaina hälytys Ruskoon tuli jo aamukuudelta. Hieman ennen seitsemää yksi yksikkö oli yhä sammutustöissä.



Pelastuslaitokselta kerrotaan, että kasa on satoja metrejä leveä ja kymmeniä metrejä korkea. Palo voi olla hyvinkin syvällä, eikä se meinaa sammua kunnolla. Siksi sammutustöissä on syksyn aikana oltu useaan otteeseen.

Pelastuslaitokselta tilannetta kuvataan hankalaksi.

Torstaina aamulla palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja.