Ruotsista "lainattu" Thetis-jäänmurtaja liikkunut Oulun edustalla – leudon talven vuoksi isompia jäämurtajia ei ole tarvittu

Oulun edustalla on tänä talvena ollut rahtilaivoja avustamassa Thetis-niminen jäänmurtaja. Murtaja kuuluu Alfons Håkans -varustamolle. Varustamo toimii muun muassa Suomessa.

Väyläviraston talvimerenkulun asiantuntija Tuomas Taivi kertoo, että alus on saatu ruotsalaisilta Suomen puolelle töihin valtioiden keskinäisen jäänmurtoa koskevan sopimuksen kautta.

Talvi on ollut tähän saakka Perämerellä niin leuto, että Oulussa ei ole tarvittu "normaaleja" suomalaisia, isompia jäänmurtajia. Jäämassaa on ollut merellä hyvin vähän, viimeksi vuosina 2014 ja 2008 on ollut vastaavanlainen tilanne.

– Talvi on ollut kaikin puolin leuto, ja meillä oli mahdollisuus saada tämä alus Ruotsista avustamaan laivoja. Tarvittaessa me käytämme jäänmurtokalustoamme puolin ja toisin.

Alfons Håkans -varustamon Thetis-murtaja on tällä hetkellä ruotsalaisessa rahtauksessa eli ruotsalaiset maksavat sen kulut.

– Thetis on Ruotsin merenkulkulaitoksen kilpailuttama lisäresurssijäänmurtaja, ja voimme käyttää sitä ruotsalaisten tarjottua sitä meille valtiosopimuksen perusteella.

Pakkasia on viime aikoina taas pohjoisessa ollut, ja lähiviikkojen aikana jääkentän odotetaan kasvavan. Lähipäivinä Oulun edustalle on tulossa suomalainen jäänmurtaja.

– Olemme juuri lähettämässä isompaa murtajaa alueelle. Näillä näkymin lauantaina Perämerellä on Kontio, joka tulee Thetiksen tilalle, Taivi kertoo.

Thetis on 72-metrinen, Kontio puolestaan on 99-metrinen alus.

Jäänmurtaja Otso lähti Helsingistä jo 13.12. talven ensimmäisenä jäänmurtajana kohti Perämerta.