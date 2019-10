Ruotsinsuomalainen Thella Johnson tutustuu residenssivierailullaan Ouluun ja kuuntelee lapsuutensa murretta. Ruotsin radion kirjeenvaihtajana ollessaan hän halusi kertoa Suomesta muutakin kuin kliseitä.

Pieni tumma nainen punainen myssy päässä seisoo Weckmanin talon hulppean juhlahuoneiston kristallikruunujen alla.

– Kun tulin eilen sunnuntaina tänne, se oli shokki. Tämä on niin suureellinen.

Toimittaja Thella Johnson on Oulussa virallisesti ensi lauantaina avattavan Ruotsinsuomalaisen kulttuurilähetystön ensimmäinen residenssivieras.

Toinen vieras, muusikko Love Antell, saapuu residenssiin perjantaina.

Residenssitilana on Pohjola-keskuksen yhteydessä olevat juhlatilat, joiden sokkeloista löytyy pieni vierashuone.

Tukholman liepeillä Brottbyssä miehensä ja lapsensa kanssa asuva Johnson viettää residenssissä viikon. Pari viikkoa olisi ihanne, mutta viikossakin pienen lapsen äiti ehtii paljon, kun saa rauhassa työskennellä.

Maanantaina Johnson luennoi yliopistolla ja perjantaina hän käväisee Haaparannassa tekemässä haastattelun. Lopun ajan hän aikoo kirjoittaa kirjansa käsikirjoitusta, ja iltaisin tutustua Ouluun.

Johnson on asunut Helsingissä kahteen otteeseen, mutta Oulussa hän on käynyt vain muutamia kertoja. Tutumpi paikka on Raahe, josta hänen äitinsä on kotoisin. Raahessa hän vietti myös lapsuuden kesälomat.

Tosin vasta viime vuosina Johnson on tajunnut, että hänellä on juuria Ouluun myös isän puolelta. Hänen isän äidin äitinsä oli Hanna Åström, joka muun muassa perusti Oulun ensimmäisen lastentarhan Kiikkusaarelle ja lahjoitti äitinsä kanssa Oulun kaupungille Ainolan huvilan puutarhoineen pois muuttaessaan.

Äiti jaksoi puhua tyttärelle suomea

Vaikka Oulu on vieras paikkana, on Johnsonille henkisesti hienoa kuulla lapsuutensa murretta. Ensimmäistä kertaa Johnson vieraili Oulussa, kun hän haastatteli Laulu koti-ikävästä -dokumentin Mika Ronkaista ja Kai Latvalehtoa.

– Näin dokumentin Göteborgin elokuvafestivaalilla ja se liikutti minua. Siinä oli myös omia kokemuksiani, vaikka en muuttanutkaan lapsena Ruotsiin ja sieltä takaisin Suomeen, kuten Kai. Minulla äiti oli muuttaja, itse tulin Suomeen vasta aikuisena.

Kaksikielisyydestään Johnson saa kiittää äitiään, joka jaksoi puhua hänelle suomea. Myös Johnsonin kanssa samalla luokalla oli pari muuta suomenkielistä. Lisäksi lapsuudessa vietetyt Raahen-kesät vaikuttivat kielitaidon kehittymiseen.

– Teininä minulla oli sitten monta vuotta, kun en käyttänyt suomea lainkaan. Pyysin äitiä vastaamaan minulle ruotsiksi ja minua hävetti, kun hän puhui suomea.

Johnsonin nuoruudessa suomalaisilla oli Ruotsissa vielä tietty leima, joka nyt on siirtynyt toisille vähemmistöille.

– Mutta ehdin olla finnjävel.

Noin 20-vuotiaana Johnsonia alkoi kalvaa kaipuu Suomeen ja suomen kieleen. Tuntui, että hänessä oli reikä. Kieli piti saada takaisin ennen kuin oli liian myöhäistä.

Niinpä jo toimittajana työskennellyt Johnson haki töitä Suomesta ja oli Helsingissä Yle Radio Extremissä kaksi vuotta.

– Se antoi suomen kielen takaisin. Sain elää Suomessa ja käyttää kieltä.

Kirjeenvaihtaja halusi kertoa muitakin kuin Suomi-kliseitä

Vuonna 2014 Johnson perheineen muutti taas Suomeen, kun Johnsonista tuli Ruotsin radion kirjeenvaihtaja, ensimmäisenä suomea äidinkielenään puhuvana. Työhön hän kertoo menneensä hyvällä itsetunnolla ja alueen tuntemuksella.

– Pystyin myymään juttuja aika helposti. En vain Ruotsin Suomi-kuvaa joskus hallitsevia kliseemäisiä uutistapahtumia, kuten koulusurmat, tai kulttuurillisia hauskuuksia, kuten saunomisen MM-kisat.

Johnsonin mukaan Ruotsissa kiinnostivat geopoliittiset uutiset Suomen Venäjäsuhteesta. Lisäksi Ruotsin mediaa kiinnostaa ruotsin kieli Suomessa ja kielikysymys. Sitä hän kuitenkin käsitteli aika vähän kirjeenvaihtaja-aikanaan.

– Kaiken kaikkiaan sain mielestäni aika paljon suomenkielisiä ääniä Ruotsin radioon, ja eri puolilta maata.

Muusikko ja kuvataiteilija Love Antell saapuu Ouluun residenssivieraaksi perjantaina 1. marraskuuta ja viipyy vain yli viikonlopun. Myöhemmin hänen on tarkoitus tehdä pidempi residenssivierailu.

Johnson kertoo tuntevansa Suomessa itsensä ruotsalaiseksi ja Ruotsissa suomalaiseksi. Kun vaihtaa maata, se, minkä jättää taakseen, voimistuu.

Ruotsissa on kaipuu Suomeen ja päin vastoin. Suomessa ollessa on vailla jotain, ruokaa tai ilmapiiriä.

– Luin maanantaina opiskelijoille esseetäni, joka käsittelee juuri tätä väliä, kielellistä ja kulttuurista väliä. Minä ja tekstin hahmo ovat siinä. Väli on se koti.