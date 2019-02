Olisi. Ja on useinkin muuta tekemistä, ehkä jopa tärkeämpääkin. Mutta nämä ilmanaikuiset häiriköt ym. työllistävät siinä määrin, että sekin aika ja resurssit ovat pois muualta. Silti, nämäkin kommentoijista vähäpätöisiltä tuntuvat tehtävät on laissa määrätty poliisin hoidettaviksi. Poliisi ei voi noin vain itse päättää lähteäkö tuonkaltaiselle tehtävälle vaiko ei. Ja joskus sinne lähdetään ennakkotiedon perusteella tietyllä vasteella. Kuten nytkin. Koskaan ei voi tietää mikä todellisuus paikalla on. Nyt oli näin. Joskus toisin.

Ihan turhaan te mollaatte poliisia, Oulun poliisia varsinkaan. Teitä varten he ovat, eivät itseään.