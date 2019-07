Qstock vaikuttaa taas liikennejärjestelyihin Oulun Kuusisaaressa ja Raatissa sekä niiden lähiympäristössä ensi viikon ajan.

Aiemmista vuosista poiketen Raatintie ja Lohitie suljetaan Merikosken sillalta lähtien jo maanantaista alkaen. Aiemmin Raatintie on suljettu kokonaan vasta torstaista lähtien.

– Raatintie kannatti tällä kertaa sulkea kokonaan, sillä Raatin uimahalli on remontin vuoksi suljettuna, eikä siellä ole asiakasliikennettä, selittää Qstockin venuekoordinaattori Anna Lanas.

Kulku Pikisaareen tapahtuu festivaaliviikolla vain Tuiran suunnasta. Liikenne ohjataan torstaista alkaen kevyen liikenteen väylän kautta. Aiemmista vuosista poiketen Pikisaareen ei vaadita enää erillisiä ajolupia.

Opasteet ja liikenteenohjaajat ohjaavat poikkeusreiteille koko festivaaliviikon ajan.

Rakentaminen alkaa viikonloppuna

Kuusisaari, Raatin harjoituskenttä ja uimahallin parkkipaikka tulevat festivaalin käyttöön perjantaina 19.7. Viikonloppuna Kuusisaaressa ja Linnansaaressa rakennetaan jo festivaalirakenteita, mutta kulkua ei silloin vielä rajata. Kuusisaaren parkkialue on jo Qstockin käytössä.

Kuusisaari ja Raatti suljetaan läpikululta maanantaina klo 11.

Lohipadonniemen ja Raatintien venesataman parkkialue ovat festivaalin käytössä keskiviikkoaamusta sunnuntaihin asti. Venesataman käyttäjät saavat lastata autonsa sataman vieressä myös festivaalin aikana, mutta auto täytyy pysäköidä muualle. Tiettyä korvaavaa pysäköintialuetta ei ole osoitettu.

– Jos alueella liikkuu alkuviikosta, siellä on valtava työmaaliikenne meneillään, joten täytyy kulkea äärimmäisen varovasti, Lanas tähdentää.

Varovasti silloilla

Merikosken silloille tulee viime vuoden tapaan tilapäinen taksitolppa stadionin muurin viereen, ja bussipysäkki siirtyy vähän edemmäs. Taksitolppa on kaikille takseille avoin. Festivaalialueelle taksit eivät kulje.

Nopeusrajoitus silloilla laskee festivaalin ajaksi 30 kilometriin tunnissa. Pohjoisen suuntaan ajavien autojen pysähtyminen on turvallisuussyistä kielletty, jotta ihmiset eivät juoksisi festivaalialueelle autotien yli.

Rantakatu kiinni festivaali-iltoina

Rantakatu Oulun keskustassa suljetaan viranomaisten ja kaupungin päätöksellä yleiseltä liikenteeltä festivaaliperjantaina ja -lauantaina klo 18–06. Tonteille ajo, parkkihalliin ajo ja taksiliikenne sallitaan.

Festivaalin aikana festivaalikävijät ruuhkauttavat lähialueista varmasti ainakin Linnansaaren, jonka kautta pääsee festivaalin pääportille. Siellä sijaitsevat myös narikat ja pyöräparkki.

– Linnansaari on nyt aidattu melkein kokonaan pyöräparkiksi. Se tuli melko täyteen jo viime vuonna, ja viranomaiset toivoivat selkeyden vuoksi, että se aidataan laajemmin, Lanas kertoo.

Tulossa ennätysyleisö

Qstockiin on saapumassa tänä vuonna ennätysyleisö. Loppuunmyydylle festivaalille on tulossa kahden päivän aikana 40 000 kävijää. Viime vuodesta päiväkapasiteetti on kasvanut aluejärjestelyiden myötä 2 500 henkilöllä.

– Paljon on tulossa haipakkaa, mutta kun kaikki lähtevät liikkeelle ajoissa ja kulkevat rauhallisin mielin, kaikki menee kyllä hyvin, Anna Lanas vakuuttaa.

Alueen liikennejärjestelyt palautuvat normaaliksi maanantaina 29.7. klo 12 mennessä. Osa alueesta, esimerkiksi venesataman parkkialue päästään luultavasti avaamaan jo sunnuntaina.