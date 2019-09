Punainen pyöräbaana jatkuu Raksilasta Mäntylään – kaupunki hakee 1,8 miljoonan euron hankkeeseen valtion avustusta

Kaupungin punaiset polkupyörävaltatiet saavat ensi ja seuraavana vuonna jatkoa Mäntylän suuntaan, mihin haetaan valtion avustusta.

Viime vuosina kaupunkikuvaa kaunistaneet punaiset polkupyöräreitit jatkuvat tulevina parina vuonna Mäntylään kurottavalla Mäntybaanalla.

Mäntybaana 1:ksi nimetty pyöräreitti on Raksilasta Mäntylään ulottuva 2,5 kilometrin mittainen polkupyöräbaana. Se rakennetaan nykyisen pääpyörätielle, jonka katsotaan olevan laatutasoltaan puutteellinen.

Uusi baana yhdistyy keskustassa jo toteutettuun Maikkubaana 1:een, ja sen arvioidaan kokoavan pyöräilijöitä keskustasta ja lähikaupunginosista viiden kilometrin säteellä.

Mäntybaanaa aiotaan jatkaa myöhempinä vuosina Kaakkurin keskukseen saakka.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina hakea rahoitusta Mäntybaana 1:lle liikenne- ja viestintävirastolta.

Hankkeen kustannukset ensi vuodelle ovat 1,5 miljoonaa euroa, mihin haetaan valtiolta avustusta 287 500 euroa kaupungin osuuden ollessa 1 212 500 euroa. Vuodelle 2021 kustannuksia jäisi 300 000 euroa, johon valtiolta haetaan 57 500:ta euroa.

Jo toteutetun Linnanmaan baanan kaveriksi kaavaillaan useita eri baanoja. KUVA: Ella Jokinen

Kaikkiaan kahden vuoden hanke tullee maksamaan 1,8 miljoonaa euroa.

Kaupunki haki ja sai viime vuonna valtion rahoitusta vastaavanlaiseen baanahankkeeseen, tänä vuonna toteutettuun Keskusta–Linnanmaa -välin pyöräbaanaan.

– Jos rahoitusta ei tule, sitten ollaan ilman. Uskon hankkeen silti toteutuvan. Koetamme saada kaikki olemassa olevat rahoituskanavat käytettyä hyväksi, kaupungin liikenneinsinööri Erkki Martikainen sanoo.

Mäntybaanaa kuvaillaan nopeaksi ja laadukkaaksi, mikä tarkoittaa, että väylällä on tavallista kevyen liikenteen väylää enemmän tilaa. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden puoliskot on selvästi erotettu toisistaan siten, että pyöräkaista on punainen.

Kaupungin pyöräbaanojen punaista väriäkin on kahdenlaista: keskustassa väri on kirkkaampi, mutta Linnanmaalle johtava väylä hillitympi punainen. Mäntybaanan sävy tulee olemaan jälkimmäistä.