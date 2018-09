Puku päällä kuljetettavia premium-takseja, 50 hybridiauton laivue ja tiukempaa hintakilpailua – näin Oulun taksiliikenne muuttuu

Keskikesällä Oulussa alkoi ajella valkoisia autoja, joihin oli maalattu keltaisia kulmikkaita kuvioita. Pian autoja tuli katukuvaan yhä enemmän ja joihinkin ilmestyi katolle taksin kyltit.

Autot ovat taksi- ja tilausajopalvelu Kovasen Fixutaxi-konseptin takseja. Se on Oulun taksiliikenteen ensimmäisiä uusia tulokkaita, minkä uusi heinäkuussa voimaan tullut taksilaki mahdollistaa.

– Oulussa on tällä hetkellä 22 Fixutaxin autoa. Toivottavasti vuoden loppuun mennessä määrä kasvaa 40–50 auton laivueeksi. Ensi vuonna tavoittelemme kasvua ainakin 75 autoon, kertoo Kovasen ja Cabonline Finland Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola.

Määrä kuulostaa suurelta, mutta Simola uskoo uudenlaiseen konseptiin ja hinnoitteluun.

– Kysyntää on. Se on nähty jo siitä, miten toiminta on lähtenyt Oulussa liikkeelle.

Käytännön toteuttaja Fixutaxeissa on oululainen Taksivirpi Oy.

Simola kertoo, että Fixutaxin voi tilata puhelimella kuten kaikki taksit aina ennenkin. Lisäksi tilauksen voi tehdä kännykkäsovelluksella, jolloin matkan hinta määräytyy etukäteen. Hänen mukaansa mittarihinnat ovat muita takseja 13–30 prosenttia halvempia tilaustavasta riippumatta.

– Hinnoittelumme perustuu tehokkaaseen toimintaan, ja automme ovat vähän kuluttavia hankintahinnaltaan edullisia hybridiautoja, joissa on lisäksi pienet huoltokustannukset. 85 prosenttia asiakkaistamme tekee tilauksen sovelluksella, jolloin kone hoitaa kaiken, Simola luettelee.

KUVA: Pekka Peura Menevällä on tällä hetkellä kaksi taksia Oulussa, mutta tarkoitus on lisätä määrää jo syyskuun aikana. Kuljettajat Daud Hussein (vas.) ja Yusuf Omar Hassan tulevat alun perin Somaliasta, mutta ovat asuneet Suomessa vuosia.

Valtakunnallinen yritys on myös Menevä, jolla on tällä hetkellä kaksi autoa Oulussa.

– Pidämme ensi keskiviikkona Oulussa infotilaisuuden, jossa tarkoituksemme on rekrytoida taksialan yrittäjiä ja taksinkuljettajia sekä myös muun alan yrittäjiä, jotka voisivat olla kiinnostuneita alkaa taksiyrittäjiksi, kertoo Menevän Pohjois-Suomen aluemestari Tapio Ulkuniemi.

Yhtiön tavoitteena on, että sillä olisi syyskuun loppuun mennessä parikymmentä henkilöautotaksia ja viitisen isompaa kahdeksan hengen autoa Oulun tolpilla. Myöhemmin on tarkoitus vielä lisätä autoja muun muassa valtakunnallisten sopimusten avulla esimerkiksi Fonectan ja hotelliketjujen kanssa.

Taksin voi tilata puhelimella, sovelluksella tai mennä kyytiin tolpalta. Ulkuniemi sanoo, että kyydin hinta on Menevällä sitä halvempi, mitä pidempi on matka.

– Tilausjärjestelmällämme voidaan reagoida hintakilpailuun nopeasti, Ulkuniemi sanoo.

Premiumluokan kyytejä alkaa Oulussa tarjota lähiaikoina paikallinen Taksipalvelu K. Lesonen. Syksyllä tulee liikenteeseen viisi mustaa kahdeksanpaikkaista mersua.

– Kaksi syyskuussa ja loput kolme marraskuussa. Niitä markkinoidaan ihan omalla nimellä ja tilauspuhelinnumerolla. Vippiajojen lisäksi niillä ajetaan myös normi- ja tilausajoja, toimitusjohtaja Kosti Lesonen kertoo.

Premium tarkoittaa hänen mukaansa muun muassa sitä, että asiakas voi lukea auton tabletilta lehtiä ja valita mieleistään musiikkia soimaan Spotifysta.

Kovanen Oy aikoo aloittaa tänä syksynä Oulussa taksiliikennöinnin niin sanotuille laatutietoisille asiakkaille. Autojen määrää ei vielä tiedetä.

– Autot ovat mustia mersuja, kuljettajilla on puvut päällä ja kielitaitoa vaaditaan, Topi Simola sanoo.