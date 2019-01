Puheenaihe: Ovatko kirjastomme muuttumassa basaareiksi?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa kirjastojen muuttumiseen.

Juuri avattu ja suuren suosion saanut Helsingin keskustakirjasto Oodi on nettisivujensa kuvauksen mukaan "elävä kohtaamispaikka", jossa voi muun muassa kokeilla 3D-tulostusta, käydä näyttelyissä sekä järjestää kokouksia ja tapahtumia. Monissa muissakin kirjastoissa tekemisen ja tapahtumien osuus on kasvussa.

Mutta onko elävyyttä jo liikaa? Vieläkö kirjastoissa on tilaa hiljaisuudelle?

Raadin ratkaisu äänin 5-0: kirjastot eivät ole muuttumassa basaareiksi.

– Kirjastoon kohdistuu paljon odotuksia, usein ristiriitaisiakin. Siltä toivotaan hiljaisuutta, mutta toisaalta tapahtumia. Halutaan kirjoja, mutta myös digipalveluita, Suomen kirjastoseuran puheenjohtaja Silvia Modig kertoo.

Kirjastot ovat Modigin mukaan edelleen merkittävä lukutaidon edistäjä ja myös suurin digituen tarjoaja. Kirjastoissa näkyvät myös niin digitalisaatio kuin työelämän muutos.

– Oodin kaltaiset hankkeet eivät ole syrjäyttämässä perinteistä kirjastopalvelua, vaan tuomassa rinnalle uusia mahdollisuuksia. Kirjasto ei myöskään ole muuttumassa ”basaariksi”, vaan laajentumassa demokratiatilaksi, joka tarjoaa perinteisten palveluiden lisäksi uusia mahdollisuuksia, Modig lisää.

– Kirjastossa piilee ajan ja paikan henki. Tiedon, osaamisen ja elämyksen välittäminen on kirjaston tärkeimpiä tehtäviä, Oulun kaupunginkirjaston kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä määrittelee.

– Kirjaston arkkitehtuuri edustaa aikansa kulttuuria, josta Oodi on näyttävä esimerkki. Kirjasto seuraa aikaa ja tarjoaa yhä laadukasta, monipuolista ja uudistuvaa aineistoa, olipa se sitten perinteistä, digitaalista tai muuten esitettyä. Tietoa ei voi tarjota liikaa.

– Kirjasto kohtaamispaikkana on syrjinnästä vapaa, hiljainen tai tarvittaessa ”elävä” tila. Se on viihtyisä, helposti saavutettava ja yhteisöllisyyttä tukeva olohuone. Tilat, sisällöt ja aineistot ovat sinua varten, Pääkkölä painottaa..

– Maailma muuttuu, samoin kirjastot. Kirjastot eivät ole kirjoja, vaan ihmisiä varten, kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta toteaa.

Kummala-Mustosen mukaan uuden kirjastolain tavoitteiden mukaan kirjastoissa edistetään väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, mutta myös aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

– Näitä tavoitteita toteuttamaan tarvitaan aineiston ja hiljaisuuden lisäksi tapahtumia ja osallisuutta. Hiljaisuus ja ihmisten kohtaamispaikka eivät sulje toisiaan pois.

– Luen paljon. Olen aina viihtynyt kirjastossa, pastori Juha Vähäkangas Karjasillan seurakunnasta kertoo. Vähäkankaan työalana on kulttuurityö.

– Viime viikolla uutisoitiin Oodin tyhjistä kirjahyllyistä. Syynä oli vilkas lainaaminen. Kirjasto yhdistää meitä. Kirjastokortti on maaginen väline. J.V. Snellman totesi aikanaan sivistyksen olevan kansan pelastus.

– Minusta on upeaa, että kirjastossa on paljon toimintoja, tilaa, eloa, iloa ja aktiviteettejä. Kirjasto on tärkeä. Lukeminen kannattaa. Siten oppii ja tietää enemmän, luulee vähemmän, Vähäkangas huomauttaa.

– Muistan lapsena arastelleeni silloisten kirjastojen juhlavaa jäykkyyttä. Hys-hysh, virkailija sähisi vähänkään äänekkäämmille asiakkaille, oululainen kirjailija Joni Skiftesvik muistelee.

– Nykykirjastot ovat aivan toista; mukavia olohuoneiden jatkeita, joissa ei turhia tärkeillä ja joissa kaikenikäiset viihtyvät, Skiftesvik jatkaa.

– Hieman kyllä ihmettelen sitä tavaran paljoutta, mitä uusimpiin kirjastoihin työnnetään lainattaviksi. En suoranaisesti vastusta porakoneiden, tennismailojen, suksien ja ompelukoneiden valikoimia, mutta huolestunut olen tiedoista, että kirjastorakennusten suurentuessa ja laitteiden lisääntyessä kirjojen määrä vähenee.

– Vaikka kirjastoihin tuotaisiin lainattaviksi minkälaisia vehkeitä ja vermeitä, kirjoja ne eivät korvaa, Skiftesvik korostaa.

