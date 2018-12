Poliisi valvoo rattijuopumuksia viikonloppuna – "maratonia" voi seurata Twitterissä

Poliisi valvoo rattijuopumuksia viikonloppuna perjantaista kello 14 lauantaihin kello 14 saakka. Valvonnan pääpaino on ilta- ja yöajassa.

– Rattijuopumusvalvontaa tehdään nyt, koska rattijuopumustehtävien ja -rikosten määrät ovat suurimmillaan marras-joulukuun viikonloppuöinä. Myös alkoholionnettomuudet keskittyvät tähän ajanjaksoon, poliisi perustelee.

Valvontamaratonia voi seurata Twitterissä #rattisvalvontamaraton -tunnisteella.

Viimeksi poliisi valvoi pikkujoululiikennettä tehostetusti vajaa kuukausi sitten. Silloin ratista tavattiin kahden viikonlopun aikana yhteensä 252 kuljettajaa, joita epäilllään rattijuopumuksesta. Heistä 75 epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

– Pikkujoulujuhliin lähdettäessä auto on syytä jättää kotiin ja käyttää esimerkiksi julkisia kulkuvälineitä, jos aikoo juhlistaa pikkujouluja alkoholilla. Tärkeää on myös muistaa se, että jos illalla on tullut nautittua alkoholipitoisia juomia, voi päihteet näkyä veressä vielä seuraavana aamuna ja jopa vielä päivälläkin, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta muistuttaa tiedotteessa.

Vuosittain rattijuoppoja jää koko maassa kiinni noin 18 000.