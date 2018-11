Oulun poliisi tutkii epäiltyä seksuaalirikosta, joka tapahtui keskiviikon vastaisena yönä Oulun yliopistollisen sairaalan tiloissa.

Poliisin mukaan potilaana ollut henkilö on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi. Poliisi on ottanut kiinni kaksi henkilöä tapaukseen liittyen.

– Kiinniotetut olivat asioimassa sairaalassa. He eivät ole sairaalan henkilökuntaa, sanoo rikoskomisario Antti Palokangas.

Poliisi tutkii asiaa raiskauksena. Epäilyn rikoksen luonteen vuoksi ja tutkinnan ollessa vasta alkuvaiheessa poliisi ei aio tiedottaa asiasta enempää.

Kalevan saamien tietojen mukaan epäilty teko tapahtui Oysin yhteispäivystyksessä.

Oysin ensihoidon ja päivystyksen johtaja Matti Martikainen kertoo, että sairaalan turvallisuustoimisto selvittää tapahtunutta yhteistyössä poliisin kanssa.

– Asia on tutkinnassa meillä. En kommentoi asiaa tarkemmin.

Martikaisen mukaan sairaalassa käynnistettiin sisäinen selvitys heti kun se sai tietää tapahtuneesta. Hän itse kuuli asiasta keskiviikkoaamuna töihin tullessaan.

Martikainen kertoo, että yhteispäivystyksessä on aina vartija paikalla. Siellä on myös kameravalvontaa, jonka kattavuutta on tehostettu viime kesäisen remontin yhteydessä.

– Lisäksi on potilaspainikkeet, joilla potilaat voivat itse hälyttää tarvittaessa apua.

Johtajan mukaan Oysissa selvitetään kaikki välikohtaukset hyvin tarkasti.

– Katsomme aina, ovatko kaikki toimineet sen ohjeistuksen mukaan, mitä heille on annettu.